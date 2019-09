Quentin Tarantino consiglia: L'amante perduta stasera su Rai Movie

Quarto appuntamento con Quentin Tarantino che torna stasera su Rai Movie con i suoi consigli cinefili: alle 21:10 sarà la volta di L'amante perduta, film drammatico del 1969 diretto dal francese Jacques Demy.

Era uno dei film preferiti anche di Don Draper, che lo guarda al cinema nella terza stagione di Mad Men, e L'amante perduta è anche uno dei 3 film che Quentin Tarantino ha deciso di mostrare al cast e alla troupe di C'era una volta a... Hollywood prima di cominciare le riprese. Model Shop, questo il titolo originale, è l'avventura del giovane architetto George Matthews (Gary Lockwood) in crisi nel lavoro e nel rapporto con la fidanzata che teme di essere chiamato alle armi con destinazione Vietnam. Vagando per Los Angeles incontra una donna matura, per i clienti Lola (Anouk Aimée), dalla quale è subito affascinato. Seguendola, scopre che lavora in uno studio dove si realizzano foto pornografiche, un lavoro necessario alla donna per pagarsi il viaggio in Francia, suo paese natale, dove vive il suo unico figlio che non vede da due anni.

Quentin Tarantino interverrà prima dei titoli di testa e alla fine per commentare uno dei film che è bene guardare per prepararsi alla sua ultima opera (qui la recensione di C'era una volta a... Hollywood), da ieri nelle sale italiane. La rassegna proposta dalla RAI si compone di otto pellicole, datate tra il 1958 e il 1970, che sono state personalmente scelte e commentate dal regista di C'era una volta a... Hollywood. Cominciata il 16 settembre, andrà avanti fino al 21 su Rai Movie e Rai4 con una selezione che spazia tra vari generi e che racconta, come spiega lo stesso regista, attraverso manifestazioni, brutali omicidi, guerre e concerti, tutti i segnali di una Los Angeles e di un mondo cinematografico in totale cambiamento così come stava cambiando il pensiero collettivo di un'epoca.