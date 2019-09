Quentin Tarantino: 8 film che l'hanno ispirato sulla Rai dal 16 settembre

Quentin Tarantino arriva sulla RAI dal 16 settembre con gli 8 film che sono stati particolarmente significativi per la genesi di C'era una volta a... Hollywood.

L'ultimo film del regista italo-americano (qui la nostra recensione di C'era una volta a... Hollywood) sarà nelle sale italiane a partire dal prossimo 18 settembre, e per la RAI è stata l'occasione giusta per proporre una rassegna di otto pellicole, datate tra il 1958 e il 1970, che sono state personalmente scelte e commentate da Tarantino. Appuntamento dal 16 al 21 settembre su Rai Movie e Rai4 con una selezione che spazia tra vari generi e che racconta, come spiega lo stesso regista, attraverso manifestazioni, brutali omicidi, guerre e concerti, tutti i segnali di una Los Angeles e di un mondo cinematografico in totale cambiamento così come stava cambiando il pensiero collettivo di un'epoca.

⚡️Quentin Tarantino su @raimovie e @Raiquattro.

Dal #16settembre una rassegna di otto film scelti e commentati dal regista.

La programmazione ➡ https://t.co/PPPkNQk2Pq pic.twitter.com/zkRgVvZnEx — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) September 12, 2019

Il regista americano, racconterà il suo mondo fantastico attraverso i generi che più ama: il western, in un doppio appuntamento su Rai Movie, e ancora commedie, spy story e road movie. Ogni pellicola verrà introdotta da Quentin Tarantino, che tornerà al termine del film, per un commento finale.

Questa la programmazione di Rai Movie:

lunedì 16 settembre alle ore 21:10 Il sentiero della violenza di Phil Karslon (Usa, 1958)

A seguire: I pistoleri maledetti di William Witney (Usa, 1965)

A seguire: I pistoleri maledetti di William Witney (Usa, 1965) martedì 17 settembre alle ore 21:10 Fiore di cactus di Gene Saks (Usa, 1969)

mercoledì 18 settembre alle ore 21:10 Bob & Carol & Ted & Alice" di Paul Mazursky (Usa, 1969)

giovedì 19 settembre alle ore 21:10 L'amante perduta di Jacques Demy (Usa, 1969)

sabato 21 settembre alle ore 21:10 Missione compiuta stop. Bacioni Matt Helm di Phil Karslon (Usa, 1968)

Questa la programmazione di Rai4: