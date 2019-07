Quentin Tarantino fa chiarezza su Kill Bill: "È un film solo, non due"

Quentin Tarantino ha chiarito definitivamente che quando si parla di Kill Bill si parla di un unico film, diviso in due parti solo in fase di post-produzione.

Quentin Tarantino ha risolto l'enigma di Kill Bill: si tratta di un unico film e non di due, come la decisione presa in fase di distribuzione porterebbe a credere.

L'occasione è stata il press tour di C'era una volta a... Hollywood, durante il quale Tarantino si sta mostrando davvero loquace sui progetti futuri e su quelli passati, così come sul futuro della sua carriera nel mondo dell'entertainment. Sfruttando l'attenzione sollevata intorno a Kill Bill, un giornalista di Cinema Blend ha chiesto al regista di chiarire definitivamente l'annosa questione sulla sua struttura: si tratta di due film separati (Kill Bill: Volume 1 distribuito nel 2003 e Kill Bill: Volume 2 distribuito nel 2004) o di un unico grande film?

Dubbio legittimo sorto dopo l'annuncio di un possibile Kill Bill 3. Ebbene, Quentin Tarantino ha definitivamente chiarito che: "Tecnicamente è stato pubblicato come se fossero due film diversi, e ciascuna delle due parti ha un credito in apertura e in chiusura che si riferisce all'altra. Però l'ho realizzato come un unico film e l'ho scritto come un unico film: quindi è un film solo". Kill Bill, infatti, si è sdoppiato in fase di post-produzione per colpa della sua durata. "Devo ammettere che così funziona davvero bene. Non sono certo che sarebbe stato altrettanto popolare se fosse durato 4 ore. Ricordo che me lo fece notare un ragazzo, mi disse "Quentin, il punto è questo. Mio zio adorerebbe questo film ma lo adorerebbe meno dopo quattro ore".

E la storia del film - che vogliate considerarlo uno o che vi piaccia sempre parlarne come di volume 1 e volume 2 - ha dato ragione a quel ragazzo - e a suo zio - : acclamato dalla critica come il nuovo capolavoro di Quentin Tarantino, dopo Pulp Fiction, Kill Bill è stato un enorme successo anche di pubblico, con un incasso superiore ai 150 milioni di dollari.