Kill Bill, Vivica A. Fox diminuì di cinque taglie: "Pensavo ci stessimo allenando per le dannate Olimpiadi"

Vivica A. Fox ha rilasciato un'intervista al canale YouTube Cocoa Butter, ripercorrendo tutti i suoi ruoli cinematografici maggiormente significativi, in particolare quello di Vernita Green nei due Kill Bill.

L'attrice ha confessato che prepararsi per interpretare la killer Vernita, nota anche come Testa di rame, ha richiesto diversi mesi di allenamento, sopratutto perché ha eseguito quasi tutte le scene di stunt personalmente.

L'allenamento di Vivica A. Fox per Kill Bill

Una delle sequenze più famose è quella in cui Vernita affronta in combattimento la Sposa (Uma Thurman):"Tutto questo sei mesi, sei mesi di allenamento. Sono passata da una taglia 44/46 ad una taglia 38. Non riuscivo nemmeno a mantenere il peso, pensavo ci stessimo allenando per i dannati Giochi Olimpici o qualcosa del genere, era pazzesco".

Nonostante le difficoltà, Vivica A. Fox ha ringraziato Quentin Tarantino per il risultato:"Quando ho visto il mio corpo tonico e scolpito, è stato davvero gratificante. Quentin, grazie per il fisico fantastico. Apprezzo molto!".

La nuova fase della carriera di Vivica A. Fox

La star di Kill Bill nell'intervista ha parlato dei 60 anni compiuti lo scorso luglio:"Cerco di fare del mio meglio per prendermi cura di me stessa ed essere felice. Ho delle donne straordinarie a cui guardare che sono invecchiate migliorando come Sophia Loren e Tina Turner".

Vivica A. Fox sta vivendo un periodo particolarmente ricco di impegni, tra i quali alterna le varie mansioni del cinema, dalla recitazione alla produzione, ad attività imprenditoriali come una linea di abbigliamento e una di parrucche.