Quentin Tarantino: un horror sarà il suo ultimo film?

Quentin Tarantino ha deciso di concludere la sua carriera da regista con dieci lavori e il suo ultimo film potrebbe essere un horror.

Durante la promozione di C'era una volta a... Hollywood il filmmaker sta rispondendo a molte domande riguardanti il suo futuro, rivelando qualche dettaglio relativo alle sue idee per l'opera che segnerà il suo addio al cinema.

A un giornalista che gli ha chiesto se aveva intenzione di realizzare un film horror come ultimo film, Quentin Tarantino ha risposto: "Se mi venisse l'idea di un'incredibile storia per un film horror, lo farei come mio decimo film". Il regista ha proseguito sottolineando: "Amo i film horror. Vorrei realizzarne uno. E in realtà penso che la sequenza del Spahn Ranch sia la scena più vicina a quel genere che io abbia realizzato. Credo sia vagamente terrificante e non mi sono reso conto di quanto fosse buona, francamente, fino a quando me l'ha detto il mio montatore. Mi ha detto: 'La sequenza ambientata allo Spahn Ranch è un film horror... come se fosse Non aprite quella porta con a disposizione un budget'".

Tarantino: "voglio fare un horror spaventoso come L'Esorcista!"

Per ora, tuttavia, Tarantino non ha ancora deciso definitivamente quale sarà il suo decimo film e rimangono aperte tutte le possibilità: dal nuovo capitolo di Kill Bill, di cui sembra abbia già parlato a Uma Thurman, a Star Trek in versione vietata ai minori, aggiungendo ora alle idee anche quella di un horror.

Ecco le recenti dichiarazioni di Quentin: