Quentin Tarantino: "Il flop di Grindhouse - A prova di morte ha scosso la mia fiducia in me stesso"

Anche Tarantino ha avuto un momento di insicurezza dopo il flop di uno dei suoi lavori, ma per risollevarsi ha chiesto aiuto a due maestri.

Quentin Tarantino non ha certo bisogno di iniezioni di autostima. Eppure anche lo spavaldo cineasta californiano ha ammesso di aver avuto momenti qualche momento di sbandamento. Uno per tutti, il flop di Grindhouse - A prova di morte, considerato dalla critica uno dei suoi film più deboli.

In una recente intervista al Burbank Film Festival, Tarantino ha ammesso che la tiepida accoglienza riservata al film nel 2007 ha scosso la sua fiducia:

"Lavori duramente su un film, poi arriva il weekend di apertura. La gente o va a vederlo o non va. All'epoca, non lo fece", ha detto Tarantino. "Pensavamo che la gente ci avrebbe seguito ovunque, ma non ci ha seguito lì. All'epoca, mi sembrava che il pubblico del cinema fosse la mia ragazza, ebbene, in quel momento la mia ragazza aveva rotto con me".

Quentin Tarantino e Kurt Russell sul set di A prova di morte

I maestri di Quentin Tarantino

Con una durata di 191 minuti, Grindhouse doveva essere una celebrazione del cinema di exploitation con cui Quentin Tarantino e il collega Robert Rodriguez erano cresciuti. Planet Terror di Rodriguez è stato proiettato per primo in Grindhouse, seguito da una serie di finti trailer (uno di questi, Thanksgiving di Eli Roth, è stato effettivamente trasformato in un film nel 2023), prima che fosse proiettato A prova di morte. La trovata cinematografica costata 67 milioni di dollari, che doveva evocxare i classici double feature, i doppi spettacoli dei drive-in, non ha funzionato, debuttando al quarto posto al botteghino del weekend di Pasqua con 11,5 milioni di dollari.

Rosario Dawson in una scena di A prova di morte

Per digerire la delusione, Quentin Tarantino ha confessato di essersi rivolto a due suoi maestri, Tony Scott e Steven Spielberg, entrambi ben consapevoli di cosa significa essere traditi dal box office. I loro consigli sono stati diretti,, ma concreti.

"Hai fatto il film che volevi fare? Sì. Sei soddisfatto del film che hai fatto? Sì. Beh, ci sono molte persone che non possono dirlo", gli dissero. "Ricordati solo quanto sei fortunato a lavorare in questo settore, a fare i film che vuoi. A volte il pubblico si sente coinvolto, a volte no."

Spielberg aggiunse: "Quentin, sei stato piuttosto fortunato. Ma il prossimo successo che otterrai, te lo godrai più di tutti gli altri messi insieme, perché ora sai cosa significa fallire. Quando arriverà il successo, sarà tutto più facile."