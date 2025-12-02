Quentin Tarantino anticipa il film d'animazione sui fratelli Vega

L'ingresso nel mondo dell'animazione potrebbe permettere al regista di realizzare i progetti che culla da tempo, il primo della lista è quello sui fratelli Victor e Vincent Vega.

Mentre è imminente l'uscita americana di Kill Bill: The Whole Bloody Affair, che permetterà ai fan di godere della visione dei due capitoli di Kill Bill così come originariamente pensati, e gli amanti dei videogiochi possono esplorare su Fortnite il capitolo perduto La vendetta di Yuki, Quentin Tarantino sogna di usare l'animazione per realizzare uno dei progetti che culla da tempo. un film sui fratelli Vega.

In un'intervista con EW, Tarantino ha affermato l'utilizzo della motion capture per realizzare il capitolo perduto di Kill Bill gli ha fato il là per realizzare un intero lungometraggio in animazione dedicato ai mitici fratelli Vega, apparsi separatamente ne Le iene e Pulp Fiction.

"Potrei immaginare un mondo a metà strada tra questo e gli anime giapponesi, in cui potrei trovare una via di mezzo occupandomi di quelle cose che non potrei realizzare in live-action, come ad esempio il film sui fratelli Vega" ha detto.

Quentin Tarantino

Il film su Victor e Vincent Vega diventerà realtà?

Di un film sui fratelli Vega se ne parla fin dai primi anni '90. Ne Le Iene Tarantino ha introdotto Mr. Blonde, alias Vic Vega, interpretato da Michael Madsen. Successivamente, in Pulp Fiction, John Travolta ha dato vita a Vincent Vega, uno dei sicari principali del film. Sebbene non abbiano mai condiviso lo schermo, Tarantino ha definito i due personaggi come fratelli all'interno del suo universo cinematografico, e da decenni ha anticipato un film su di loro.

John Travolta nei panni di Vincent Vega

Purtroppo finora il progetto non si è mai concretizzato e pochi mesi fa Michael Madsen è morto all'età di 67 anni. L'unico modo per realizzare il film senza chiamare in causa l'AI è proprio l'animazione. Ma di cosa parlerà il progetto? Tarantino lo ha anticipato nel corso dell'intervista.

"La storia si dovrebbe svolgere durante il periodo trascorso da Vincent ad Amsterdam. In Pulp Fiction, John Travolta afferma di essere appena tornato da lì, il che suggerisce che sia stato all'estero per un paio d'anni. A un certo punto di quel soggiorno - mentre Vincent gestiva un club - Vic sarebbe andato a trovarlo e il film avrebbe seguito il loro weekend insieme".

Mentre si attende di capire se Tarantino concluderà davvero la sua strepitosa carriera cinematografica con un decimo e ultimo lungometraggio, di cui al momento non si hanno più notizie, il regista esplora progetti paralleli tra cui il corto in animazione per Fortnite. di cui tanto si parla. Per adesso sappiamo che lo script dei film sui fratelli Vega esiste ed è stato ultimato molto tempo fa. Che l'animazione sia la nuova frontiera del regista californiano? Lo scopriremo prossimamente.