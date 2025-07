Michael Madsen, star di Kill Bill e Le Iene, è morto a 67 anni

Michael Madsen, l'apprezzato interprete di film come Kill Bill e Le Iene, è morto all'età di 67 anni.

Il portavoce dell'attore ha dichiarato che il decesso è avvenuto a causa di un arresto cardiaco ed è stato ritrovato privo di vita nella sua casa di Malibu questa mattina.

L'annuncio della morte dell'attore

I manager di Michael Madsen, Susan Ferris e Ron Smith, e il suo addetto stampa, Liz Rodriguez, hanno rilasciato un comunicato in cui dichiarano: "Negli ultimi due anni ha fatto del lavoro incredibile nel cinema indipendente, con film come Resurrection Road, Concessions and Cookbook for Southern Housewives, e non vedeva l'ora di iniziare questo prossimo capitolo nella sua vita. Michael stava inoltre preparandosi per l'uscita di un nuovo libro intitolato Tears For My Father: Outlaw Thoughts and Poems che è attualmente in fase di editing. Michael Madsen è stato uno degli attori più iconici di Hollywood che mancherà a tante persone".

Una carriera ricca di successi

Nel 1992 Michael Madsen ha interpretato Mr. Blonde nel film Le iene accanto a Harvey Keitel, Tim Roth, Chris Penn, Steve Buscemi, Lawrence Tierney, Edward Bunker e il regista Quentin Tarantino.

L'attore ha poi collaborato nuovamente con il filmmaker in occasione dei due capitoli di Kill Bill, The Hateful Eight, e C'era una volta a... Hollywood.

Nella sua carriera ha recitato in film diventati cult come Donnie Brasco, Thelma & Louise, Sin City, The Doors, e Once Upon a Time in Mexico.

Madsen era nato il 25 settembre 1957 a Chicago e anche sua sorella Virginia è diventata un'apprezzata attrice. Durante la sua vita Michael ha inoltre pubblicato libri e raccolte di poesie.