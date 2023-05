Quentin Tarantino rivela nuovi dettagli su Rick Dalton: 'John Carpenter lo ha rifiutato per La cosa'

Quentin Tarantino, dopo averne annunciato la morte il 19 maggio all'età di 90 anni, ha rivelato nuovi dettagli della vita di Rick Dalton, il personaggio interpretato da Leonardo DiCaprio nel film C'era una volta a... Hollywood.

Il regista, durante un episodio di Video Archives Podcast, ha infatti ripercorso la carriera dell'attore.

Il "ricordo" del regista

Quentin Tarantino ha parlato del personaggio di C'era una volta a... Hollywood dichiarando: "Dalton era amato dai fan di Bounty Law, in cui aveva interpretato il cacciatore di taglie Jake Cahill per cinque stagioni e inoltre per il suo iconico ruolo di Eddie Karpinski, il vigilante che brandiva un lanciafiamme in The Fireman, The Fireman Part 2 e The Fireman 3: CIA Crackdown. Ma era molto di più di tutto quello, con una carriera durata oltre 20 anni. In questo episodio del podcast Video Archives vi invitiamo a ricordare Rick Dalton".

Secondo il regista Booth aveva diretto The Fireman Part 2 dopo che Walter Hill aveva rinunciato al progetto. Rick, inoltre, era stato scartato per il ruolo di Garry nel film La cosa di John Carpenter prima che Donald Moffat avesse ottenuto la parte.

Quentin ha poi sottolineato: "Gli era poi successa questa cosa alla fine degli anni '60 in cui tre hippie erano entrati nella loro casa mentre erano in trip ed erano armati con una pistola, e la sua controfigura in pratica ha picchiato a sangue due di loro e Rick ha dato fuoco al terzo con il lanciafiamme di The 14 Fists of McCluskey. Quindi è stato invitato alla Convention Repubblicana perché era diventato tipo un simbolo per la Silent Majority di Nixon. Ed era da tutta la vita un democratico, ma è andato e lo stimavano. Rick era davvero felice nell'essere stimato. Ma lo hanno messo da Johnny Carson dopo tutto quello ed è stato un grande successo nel suo show, poi improvvisamente, a causa della fama, ha iniziato a realizzare degli show migliori ed è passato da realizzare Land of the Giants e Green Hornet a Mission: Impossible".

Il filmmaker ha inoltre sostenuto di aver intervistato Rick Dalton nel 1999 per un panel organizzato dopo la proiezione del suo film Jackie Brown.

La scorsa settimana la pagina Twitter del podcast Video Archives aveva annunciato la morte di Rick Dalton dichiarando che il decesso era avvenuto pacificamente nella sua casa nelle isole Hawaii e lasciava la moglie Francesca.