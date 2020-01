Quentin Tarantino: "Un cordone ombelicale collega il mio decimo film a Le iene"

Nonostante i Golden Globe conquistati dal suo C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino è determinato a concludere la sua carriera con il decimo film che ritene legato a un cordone ombelicale al cult Le iene, che lo ha lanciato nell'olimpo di Hollywood.

C'era una volta a... Hollywood, Quentin Tarantino e Brad Pitt al photocall di Cannes 2019

Quentin Tarantino è tornato a parlare dell'idea di realizzare un ultimo film per poi dedicarsi ad altro nel backstage dei Golden Globe dichiarando: "L'idea è vivere e volere di più, la vecchia uscita da vaudeville. Mi piace l'idea di una filmografia di dieci film in cui ho trascorso 30 anni di vita, dando tutto ciò che avevo, e poi spegnere il microfono. Scriverò spettacoli teatrali, scriverò serie tv, ma smetterò di fare il regista".

Tra i vincitori dei Golden Globe 2020, Quentin Tarantino ha trionfato nella categoria 'miglior film musicale o commedia', conquistando una statuetta anche per la miglior sceneggiatura, mentre Brad Pitt è stato premiato come miglior attore non protagonista per la scatenata performance in C'era una volta a... Hollywood.

Una bella soddisfazione per il regista cinefilo che conferma l'intenzione di concludere la carriera a dieci film, fornendoci però un indizio su ciò che ci aspetta: "C'è un cordone ombelicale che collega il mio decimo film a Le iene, credo che sarà cool".