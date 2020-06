Quentin Tarantino: il suo cinema vandalizzato durante le rivolte di Los Angeles

Il New Beverly Cinema, storica sala di Los Angeles di proprietà di Quentin Tarantino, è tra gli edifici vandalizzati durante le proteste seguite alla morte dell'afroamericano George Floyd.

Il New Beverly Cinema, sala cinematografica di proprietà di Quentin Tarantino, è stato vandalizzato durante le rivolte di Los Angeles. I rivoltosi, concentrati soprattutto nel Fairfax District, hanno danneggiato varie attività commerciali scrivendo sulla porta dell'iconico cinema sul Beverly Boulevard Fuck the police con lo spray.

Dalle foto pubblicate su Twitter dal direttore della sala Jules McLean, al di là della scritta sulle porte e vetri, il cinema non sembrerebbe aver subito altri danneggiamenti. La sala, come gli altri cinema degli USA, è chiusa da mesi per via dell'emergenza sanitaria, ma ieri ha subito la visita dei rivoltosi a seguito delle proteste scatenate dall'uccisione dell'afroamericano George Floyd da parte di un agente di polizia di Minneapolis.

Il New Beverly Cinema, ristrutturato nel 2018, si trova in un edificio che risale agli anni '20. Sherman Torgan acquistò il cinema nel 1978, Quentin Tarantino è subentrato come proprietario nel dicembre 2007 salvando la proprietà dalla riqualificazione.

"Lo avrebbero trasformato in un Super Cuts. Ho frequentato il New Beverly fin da quando sono stato abbastanza grande da guidare da South Bay, intorno al 1982. Perciò non potevo permettere che accadesse" ha confessato il regista.

C'era una volta a... Hollywood: le citazioni al cinema e serie tv nel film di Tarantino

La maggior parte della programmazione mensile al New Beverly è fatta con copie in 35mm e 16mm che provengono dalla collezione privata di Quentin. Il suo ultimo film, C'era una volta a... Hollywood, ha avuto più di 50 proieizioni sold out la scorsa estate, un vero e proprio record.