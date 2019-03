Quattro matrimoni e un funerale: le nozze tra Lily James e Alicia Vikander nel corto sequel!

Quattro matrimoni e un funerale ha avuto un corto sequel creato per l'evento 2019 Comic Relief in cui si assiste al matrimonio tra Lily James e Alicia Vikander, interpreti di Miranda e Faith.

Il video mostrava Charles (Hugh Grant), ancora insieme a Carrie (Andie MacDowell) dopo oltre venti anni, accompagnare all'altare la figlia.

A celebrare le nozze è stato Padre Gerald, parte affidata nuovamente a Rowan Atkinson, in crisi perché alle prese con il suo primo matrimonio tra due persone dello stesso sesso e mentre dichiarava: "Per me è una cosa nuova in realtà... ma meravigliosa". Le due giovani hanno quindi pronunciato le proprie promesse alla presenza dei personaggi tanto amati dai fan: Matthew, Fiona e Lydia. Charles, durante il ricevimento, ha poi compiuto un emozionante discorso con l'aiuto di David (David Bower), in cui sottolineava quanto fosse bello essere nuovamente insieme ai vecchi amici: "Avrei voluto ci fossero delle persone nuove, ma purtroppo non sono fortunato, siamo sempre il vecchio gruppo". Il protagonista di Quattro matrimoni e un funerale doveva quindi improvvisare, avendo perso i suoi appunti, ma il suo amico, sfruttando la lingua dei segni, gli suggeriva cosa dire.

Lily James, oltre a condividere una divertente foto che la ritrae accanto alla "moglie" Alicia Vikander, ha inoltre annunciato che l'abito da sposa che è stato creato per il cortometraggio sequel è attualmente all'asta per poter raccogliere fondi da destinare a Comic Relief:

