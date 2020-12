Professore per amore: Hugh Grant e quella scena legata a Quattro matrimoni e un funerale

In Professore per amore c'è una sequenza che collega il film ad una precedente pellicola di Hugh Grant: Quattro matrimoni e un funerale.

Professore per amore: Hugh Grant con la sua allieva Marisa Tomei in un'immagine tratta dal film

Il video in questione in realtà è il discorso di accettazione tenuto da Grant nel 1995 quando vinse il Golden Globe come miglior attore in una commedia/musical per Quattro matrimoni e un funerale, pellicola del 1994 diretta da Mike Newell.

Nella pellicola ci sono molti riferimenti ad altri film: Il personaggio di Allison Janney dice che i suoi studenti pensano che sia come Elinor di "Ragione e sentimento" e Keith fa notare che ha familiarità con quel personaggio: nel film Grant ha interpretato Edward Ferrars.

La giostra, visibile in una scena di Professore per amore, è la stessa che si può vedere in Now You See Me - I maghi del crimine ed è stata utilizzata anche nel film Face / Off - Due facce di un assassino. Quando il personaggio di Grant visita il personaggio interpretato da J.K. Simmons, quest'ultimo menziona che sta guardando Mangia prega ama: la protagonista del film è Julia Roberts che ha interpretato l'interesse amoroso di Grant in Notting Hill.