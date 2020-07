Quattro matrimoni e un funerale, stasera su TV8 il film con Hugh Grant

Nella divertente commedia romantica Quattro matrimoni e un funerale in onda stasera su TV8 alle 21:30, Hugh Grant è l'impenitente single britannico, pronto a capitolare davanti all'americana Carrie conosciuta durante un matrimonio.

Il film vede come protagonisti lo scapolo Charles (Hugh Grant) e la sua simpatica compagnia di amici: Rossella, il goffo e simpatico Tom (James Fleet), sua sorella Fiona (Kristin Scott Thomas), segretamente innamorata di Charles, Matthew (John Hannah), Gareth (Simon Callow) e infine David, fratello sordomuto di Charles (David Bower). Il gruppo forma una specie di famiglia allargata molto unita, soffrono le pene d'amore e sono impegnati nella - forse vana - ricerca dell'anima gemella. Durante uno dei tanti matrimoni a cui il gruppo è invitato, Charles incontra l'americana Carrie (Andie MacDowell) ed è subito amore a prima vista. Il loro tira e molla sentimentale fa da sfondo all'intero film, indirizzato verso l'inevitabile lieto fine, con qualche risvolto drammatico che emozionerà lo spettatore.

Diretto da Mike Newell, Quattro matrimoni e un funerale, uscito nel 1994, fu candidato a due premi Oscar e Hugh Grant vinse il Golden Globe come Miglior attore in un film commedia o musicale. La pellicola trionfò ai BAFTA, gli Oscar inglesi, vincendo quattro premi tra cui quello di miglior film e miglior regia, dopo aver ottenuto dieci nomination. Il film incassò circa 244 milioni di dollari, piazzandosi al primo posto per incassi al botteghino nella storia del cinema per una pellicola prodotta in Gran Bretagna. Quattro matrimoni e un funerale è stato inserito al ventitreesimo posto nella lista dei migliori 100 film britannici del XX secolo, stilata dal British Film Institute.