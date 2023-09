Quantum Leap: una star di One Piece entra nel cast della Stagione 2

Uno dei volti del recente remake in live-action di One Piece si è unito alla serie fantascientifica.

Peter Gadiot ed Eliza Taylor sono entrati nel cast della Stagione 2 di Quantum Leap in ruoli regolari.

Gli accordi per l'ingresso di entrambi nella serie sarebbero stati presi prima dello sciopero SAG-AFTRA in corso. Gadiot, che abbiamo visto di recente in Yellowjackets e nella serie di successo di Netflix One Piece, interpreterà Tom Westfall, un ufficiale dell'esercito americano, ex delle forze speciali, che ora è ai vertici dell'intelligence dell'esercito.

Taylor, che ha interpretato Clarke Griffin in The 100, interpreterà Hannah Carson, una giovane donna che potrebbe nascondere molto più di quanto non sembri.

Le due new entry si uniranno al cast ufficiale composto da Raymond Lee, Ernie Hudson, Caitlin Bassett, Mason Alexander Park e Nanrisa Lee.

Scott Bakula non sarà coinvolto nel sequel di Quantum Leap: "É stata una mia decisione passare oltre"

Nel nuovo Quantum Leap, sono passati quasi 30 anni da quando il dottor Sam Beckett è entrato nell'acceleratore Quantum Leap ed è scomparso. Ora una nuova squadra, guidata dal fisico Ben Song (Raymond Lee), è stata riunita per riavviare il progetto nella speranza di comprendere i misteri che si celano dietro la macchina e l'uomo che l'ha creata. Tutto cambia, però, quando Ben fa un salto non autorizzato nel passato. Al fianco di Ben durante i suoi salti c'è Addison (Caitlin Bassett), che appare sotto forma di ologramma che solo Ben può vedere e sentire.