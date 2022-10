Quantum Leap, il reboot NBC ottiene una stagione completa

Passano da 12 a 18 gli episodi di Quantum Leap, reboot della celebre serie TV In viaggio nel tempo, andata in onda dal 1989 al 1993.

Buone notizie per i fan di Quantum Leap. NBC ha ufficialmente esteso il numero degli episodi del reboot, portandoli da 12 a 18. Lo show ha quindi ottenuto una stagione completa (non arriverà a 20 episodi per ragioni di budget legate agli effetti speciali richiesti).

Il seguito della serie della NBC è ambientato ai giorni nostri. Sono passati 30 anni da quando il dottor Sam Beckett è entrato nell'acceleratore di Quantum Leap ed è scomparso. Adesso una nuova squadra è stata riunita per riavviare il progetto nella speranza di comprendere i misteri che si celano dietro alla macchina e all'uomo che l'ha creata. Il nuovo protagonista è Ben Song, interpretato da Raymond Lee.

Quantum Leap: A spasso nel tempo

La prima puntata del reboot di Quantum Leap ha debuttato su NBC il 19 settembre, totalizzando 3,4 milioni di spettatori. Nel nuovo show non c'è purtroppo spazio per Scott Bakula, attore noto per aver interpretato il personaggio di Sam Beckett nella serie originale degli anni '90 (ruolo che gli è valso un Golden Globe e quattro nomination agli Emmy).