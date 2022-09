Scott Bakula non sarà coinvolto nel sequel di Quantum Leap: “É stata una mia decisione passare oltre”

Arriverà nei prossimi giorni sugli schermi americani il sequel televisivo di Quantum Leap (In viaggio nel tempo), serie cult andata in onda dal 1989 al 1993. Il nuovo progetto, fortemente voluto da NBC, non avrà tra le sue fila Scott Bakula, attore noto per aver interpretato il personaggio di Sam Beckett (ruolo che gli è valso un Golden Globe e quattro nomination agli Emmy). Ed è stato proprio lui a rompere il silenzio sul suo mancato coinvolgimento nel nuovo show.

Attraverso un post sui social, Scott Bakula ha dichiarato di non avere nulla a che fare con la serie Quantum Leap, davanti o dietro alla telecamera, e di aver volontariamente rifiutato il progetto. Su Twitter la star ha spiegato: "A gennaio è stato ufficializzato il pilot e mi hanno mandato una copia della sceneggiatura. Ovviamente ho pensato quello che avevano già fatto in molti, come puoi realizzare Quantum Leap senza avere a bordo Sam? Non ci resta che scoprirlo. Per me è stata una difficile decisione passare oltre e non far parte del progetto. Una scelta che ha confuso e reso infelici i fan della serie originale. In ogni caso l'idea dei viaggi nel tempo è applicabile a chiunque e non posso fare altro che augurare il meglio al team e al cast che realizzerà il nuovo progetto, sperando che possa mantenere intatto lo spirito di Quantum Leap".

Il seguito della serie della NBC è ambientato ai giorni nostri. Sono passati 30 anni da quando il dottor Sam Beckett è entrato nell'acceleratore di Quantum Leap ed è scomparso. Adesso una nuova squadra è stata riunita per riavviare il progetto nella speranza di comprendere i misteri che si celano dietro alla macchina e all'uomo che l'ha creata. Il pilot debutterà su NBC lunedì 19 settembre.