Quantum Leap cancellata dopo due stagioni (con un altro cliffhanger)

Dopo che lo show originale si era concluso con un frustrante cliffhanger, anche il reboot di Quantum Leap è stato cancellato da NBC dopo due stagioni e dopo un finale altrettanto sospeso che non troverà risposta.

Tra coloro che si sentono delusi da questa decisione ci sono le star principali della serie, Raymond Lee e Caitlin Bassett.

Dopo la diffusione della notizia, Raymond Lee è intervenuto su Instagram per condividere i suoi pensieri sulla spiacevole rivelazione. L'attore si è concentrato sugli aspetti positivi della situazione, sottolineando quanto sia "orgoglioso" delle due stagioni realizzate e quanto apprezzi gli "amici fantastici" che si è fatto. L'attore ha anche espresso la speranza che questi personaggi possano essere ripresi un giorno, se il franchise dovesse essere in qualche modo resuscitato in futuro.

"Addio Leapers"

"Volevo solo ringraziare i nostri fan di Quantum Leap e coloro che si sono sintonizzati", ha scritto Lee. "Il vostro sostegno è stato sempre accolto con calore. Siamo così orgogliosi della serie che abbiamo realizzato e ancora di più delle storie che abbiamo potuto raccontare. E io, personalmente, ho avuto modo di farmi degli amici davvero fantastici lungo il percorso".

L'attore ha poi aggiunto: "Se e quando un altro gruppo entrerà in possesso dell'acceleratore e delle sue capacità, potrà trovarci a galleggiare nel tempo, ancora impegnati a rimediare a ciò che è andato storto".

Anche Bassett ha commentato la cancellazione dello show con un post condiviso sul proprio account Instagram. L'attrice si è scusata e ha ringraziato gli spettatori, esprimendo la sua gratitudine per essere stata con loro, anche se il viaggio è finito.

"Mi dispiace dire... addio leapers. Grazie mille per ogni momento di questo fantastico viaggio. E grazie a [NBC] e [Universal Television] per il viaggio di una vita. Come ha detto il meraviglioso super-fan di [Quantum Leap] Matt Dale - 'siate eccellenti l'uno con l'altro'".

Ancora un cliffhanger

Il nuovo Quantum Leap ha debuttato nel 2022 con la prima stagione composta da 18 episodi. La seconda stagione è stata ridotta a 13 episodi, culminati con il finale della serie il 20 febbraio. Il finale di due ore si è concluso con un cliffhanger che ha visto Addison (Bassett) fare il salto e ritrovarsi nel passato con Ben (Lee).

Scott Bakula non sarà coinvolto nel sequel di Quantum Leap: "É stata una mia decisione passare oltre"

Curiosamente, anche la serie originale, intitolata In viaggio nel tempo in Italia, si concludeva con un cliffhanger che non è mai stato risolto negli anni, portando poi al reboot del 2022.