Quantum Leap: Ernie Hudson vorrebbe vedere il ritorno di un grande personaggio nel reboot

Parlando con Chris Killian di ComicBook.com, Ernie Hudson ha recentemente rivelato il suo più grande desiderio per il reboot di Quantum Leap. Riflettendo sul season finale di questo nuovo arco narrativo l'attore ha confermato l'importanza del passato in relazione al futuro della serie.

Tutti noi conosciamo le dinamiche della storia originale di Quantum Leap, al cui centro abbiamo il personaggio di Sam Beckett (Scott Bakula) intento a viaggiare nel tempo per aiutare le persone con i loro problemi. Nel finale di questo primo arco narrativo, però, vediamo Sam che resta incagliato nei meandri del tempo, nella speranza di ritornare a casa, prima o poi.

Partendo da tutto ciò Hudson ha rivelato che il suo desiderio e anche quello di Magic Williams, il personaggio che interpreta in Quantum Leap, è quello di riportare finalmente Sam a casa: "Beh, il tutto dipenderà probabilmente da qualsiasi trattativa con Sai Baba e NBC. Di certo sono un grande fan di Scott e mi piacerebbe vederlo accadere. Penso che piacerebbe anche ai fan. Tutto quello che so è che farei qualsiasi cosa per avere la possibilità di lavorare con lui, ma anche per vederlo tornare a far parte del franchise", per poi continuare, "Penso che sarebbe un grande vantaggio se i fan avessero la possibilità di vedere [Sam]. Il fatto che sia stato lasciato lì nell'etere, dovunque sia il tempo, non mi fa stare bene. [...] Mi piacerebbe si assistesse al suo ritorno".