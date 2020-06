Quanto basta: stasera su Rai1 la commedia con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino

Arriva stasera su Rai1, alle 21:25 e in prima visione TV, Quanto basta, commedia "tra i fornelli" diretta nel 2018 da Francesco Falaschi, con Vinicio Marchioni, Valeria Solarino, Alessandro Haber, Benedetta Porcaroli e Luigi Fedele.

Lo chef Arturo (Vinicio Marchioni) esce dal carcere dopo aver scontato 6 mesi per percosse a un collega. Come pena alternativa i servizi sociali lo mandano a tenere un corso di cucina in un centro di ragazzi autistici, diretto dalla psicologa Anna (Valeria Solarino). Arturo conosce Guido (Luigi Fedele), affetto dalla sindrome di Asperger, con un grande talento culinario. Guido gli rivela che è stata accettata la sua partecipazione a un concorso per aspiranti chef under 20, che si terrà in Toscana, che vedrà tra i giudici la partecipazione di un ex amico di Arturo, e che sarà una grande occasione di crescita per entrambi.