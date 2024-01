Pussy Island: il film diretto da Zoë Kravitz cambia titolo e ottiene una data di uscita

Arriverà in estate sugli schermi il film Pussy Island, ora intitolato Blink Twice, diretto da Zoë Kravitz, ecco la data di uscita.

Zoë Kravitz ha debuttato alla regia di un film con Pussy Island, progetto che ha ora cambiato titolo e ha una data di uscita nelle sale americane.

Il progetto debutterà infatti nei cinema il 23 agosto, grazie ad Amazon MGM Studios, e si intitolerà Blink Twice.

Il film d'esordio dell'attrice

In precedenza Zoë Kravitz aveva dichiarato che non avrebbe modificato il titolo di Pussy Island, nonostante qualche critica negativa, che ha scritto nel 2017 e poi modificato nel corso degli anni, ispirandosi al movimento ##MeToo.

L'attrice aveva spiegato che il titolo "rappresenta questa epoca in cui sarebbe accettabile se un gruppo di uomini chiamasse un posto in quel modo e l'illusione che siamo usciti da quel periodo". Il film sarebbe nato dalla rabbia e dalla frustrazione legata al trattamento delle donne, in particolare nei settori, come Hollywood, in cui ci sono molti soldi.

I dettagli del film

Il film racconta la storia di Frida (Naomi Ackie), una giovane e intelligente cameriera di Los Angeles che spera di conquistare il filantropo e magnate in campo tecnologico Slater King (Channing Tatum). Quando la ragazza riesce astutamente a entrare nel circolo di amici di King e ottenere la possibilità di trascorrere del tempo sulla sua isola privata, è pronta per il viaggio di una vita. Nonostante l'epica ambientazione, le persone meravigliose, champagne che scorre senza fine e party fino a notte inoltrata, Frida percepisce che c'è qualcosa in più su questa isola, ma che non riesce a capire, qualcosa di terrificante.

Tra gli interpreti di Blink Twice ci saranno anche Christian Slater (Dr. Death), Alia Shawkat (Search Party), Geena Davis (Thelma & Louise), Adria Arjona (Morbius), Haley Joel Osment (Goliath), Liz Caribel Sierra (God's Time), Levon Hawke (The Crowded Room), Trew Mullen (Sunny Family Cult), Saul Williams (Akilla's Escape), Cris Costa e Kyle MacLachlan (Blue Velvet).