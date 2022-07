Pussy Island: Christian Slater e Geena Davis nel cast del film di Zoë Kravitz

Il cast di Pussy Island, il film che segna l'esordio alla regia di Zoë Kravitz, è stato completato e tra i protagonisti ci saranno anche Christian Slater e Geena Davis.

I due attori sono solo alcuni dei nomi prestigiosi che affiancheranno i già annunciati Naomie Ackie, Channing Tatum e Simon Rex.

Tra gli interpreti di Pussy Island ci saranno quindi Christian Slater (Dr. Death), Alia Shawkat (Search Party), Geena Davis (Thelma & Louise), Adria Arjona (Morbius), Haley Joel Osment (Goliath), Liz Caribel Sierra (God's Time), Levon Hawke (The Crowded Room), Trew Mullen (Sunny Family Cult), Saul Williams (Akilla's Escape), Cris Costa e Kyle MacLachlan (Blue Velvet).

Zoë Kravitz, recentemente protagonista di The Batman con il ruolo di Catwoman, sarà impegnata alla regia dopo aver scritto la sceneggiatura del progetto insieme a E.T. Feigenbaum.

Il film racconta la storia di Frida (Ackie), una giovane e intelligente camiera di Los Angeles che spera di conquistare il filantropo e magnate in campo tecnologico Slater King (Tatum). Quando la ragazza riesce astutamente a entrare nel circolo di amici di King e ottenere la possibilità di trascorrere del tempo sulla sua isola privata, è pronta per il viaggio di una vita. Nonostante l'epica ambientazione, le persone meravigliose, champagne che scorre senza fine e party fino a notte inoltrata, Frida percepisce che c'è qualcosa in più su questa isola, ma che non riesce a capire, qualcosa di terrificante.

Le riprese del film sono in corso in Messico.