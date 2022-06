Zoë Kravitz: sono iniziate le riprese di Pussy Island, il suo nuovo film con Channing Tatum intitolato

Zoë Kravitz ha annunciato attraverso il proprio profilo Instagram che sono ufficialmente iniziate le riprese del suo film: si tratta di Pussy Island, con Channing Tatum, ed è il primo progetto che vedrà la famosa attrice dietro la macchina da presa.

La Kravitz, al suo debutto alla regia, ha pubblicato una foto in cui si vede anche il logo della pellicola, un fiore rosso che sembra in procinto di sbocciare: l'ennesimo riferimento ai genitali femminili già citati direttamente nel titolo del film. Un aspetto che ha fatto gioire i fan sono le continue dimostrazioni di supporto che Zoë ha ricevuto parte di una lunga serie di famosi cineasti, da Grieg Fraser a Zoey Deutch, fino a Olivia Wilde e Shailene Woodley.

Per quanto concerne Pussy Island, per adesso sappiamo soltanto che sarà ambientato su un'isola di proprietà del filantropo e magnate della tecnologia chiamato Slater King (Channing Tatum). La trama seguirà le vicende di un personaggio di nome Frida, una cameriera decisa ad entrare a far parte della cerchia ristretta di King.

Durante un'intervista recente, Zoë Kravitz ha iniziato ad aprirsi a proposito dei diversi significati che sono nascosti all'interno del titolo del film: "La storia si è evoluta in qualcos'altro, ma il titolo ha più significati e allude ad un periodo storico che sembra essere finito, in termini di politica sessuale. Le persone si stanno evolvendo, ma molti hanno ancora l'amaro in bocca a causa di alcuni comportamenti passati. È un riferimento a questo, ma è qualcosa di profondamente giocoso."