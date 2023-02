Puoi baciare lo sposo: la trama del film con Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito, stasera su Canale 5

Stasera su Canale 5, in prima serata, va in onda Puoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi con Cristiano Caccamo e Salvatore Esposito

Stasera su Canale 5, in prima serata, arriva il film Puoi baciare lo sposo di Alessandro Genovesi. La pellicola è un adattamento di My Big Gay Italian Wedding di Anthony Wilkinson e David James Boy. Il cast del film comprende Cristiano Caccamo, Salvatore Esposito e Diego Abatantuono.

La trama

Antonio ha finalmente trovato l'amore della sua vita, Paolo con il quale convive felicemente a Berlino. Nell'entusiasmo di una tenera dichiarazione d'amore, Antonio chiede a Paolo di sposarlo, ma ora viene il momento di affrontare le due famiglie. Decidono quindi di partire insieme per l'Italia, destinazione Civita di Bagnoregio, dove vivono i genitori di Antonio: la madre Anna e il padre Roberto, sindaco progressista del paese che ha fatto dell'accoglienza e dell'integrazione i punti di forza della sua politica. Ai due innamorati si uniscono, per un viaggio pieno di rivelazioni e sorprese, la loro bizzarra amica Benedetta e il nuovo coinquilino Donato.

Il cast di Puoi baciare lo sposo

Diego Abatantuono, Monica Guerritore, Salvatore Esposito, Cristiano Caccamo, Dino Abbrescia, Diana Del Bufalo, Rosaria D'Urso, Beatrice Arnera, Antonio Catania, Enzo Miccio. Regia di Alessandro Genovesi. La sceneggiatura di Puoi baciare lo sposo è stata scritta da Giovanni Bognetti, Alessandro Genovesi. I produttori esecutivi sono Maurizio Totti, Alessandro Usai. Montaggio a cura di Claudio Di Mauro. La colonna sonora è stata composta da Andrea Farri.

Gli sceneggiatori, con l'intento di ottenere un mix fra la leggerezza e i temi delicati, prima di girare il film si sono ampiamente documentati sul tema, lavorando con l'Associazione Diversity sui diritti delle persone LGBTI fondata da Francesca Vecchioni.

Nel film, qui trovate la nostra recensione di Puoi baciare lo sposo, compare anche Enzo Miccio nei panni di sé stesso, chiamato dalla mamma di Antonio per fare in modo che il matrimonio del figlio sia di altissimo livello, come da lei sempre desiderato.

Le riprese sono state girate principalmente nella frazione Civita del comune di Bagnoregio, in provincia di Viterbo, nel Lazio.