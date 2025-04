Punisher, Jon Bernthal co-autore dello speciale Marvel: "Frank Castle è nelle mie ossa"

A soli due episodi dalla fine, Daredevil (Charlie Cox) ha davvero il suo bel da fare, soprattutto con la task force speciale di poliziotti corrotti di Kingpin che gira a piede libero per la città, indossando il logo di un certo amico che non vedrà di buon occhio il fatto che il suo marchio venga sfruttato in questo modo. Vorrà dare loro una lezione che non dimenticheranno presto...

Apparso al CinemaCon per promuovere il suo prossimo film, The Accountant 2, il beniamino dei fan Jon Bernthal, interprete di Frank Castle/The Punisher, ha offerto un piccolo aggiornamento su ciò che possiamo aspettarci dalla prossima "Special Presentation" dedicata a The Punisher, che debutterà su Disney+ nel 2026, presumibilmente dopo la seconda stagione di Daredevil: Rinascita.

L'attore ha confermato di essere il co-sceneggiatore dello speciale e ha dichiarato: "L'ho detto un milione di volte: Frank è nelle mie ossa, è nel mio cuore. Ci tengo a lui".

The Punisher, la versione di Jon Bernthal

Daredevil: Born Again, Charlie Cox e Jon Bernthal in una scena

L'attore ha poi spiegato la sua visione del personaggio per lo speciale: "Discutendo su cosa potesse essere questa cosa e su questa sorta di versione di Frank che sentivo che non solo il pubblico chiedeva, ma anche la comunità militare, la comunità dei primi soccorritori, i fan dei fumetti, ho presentato loro quella versione e mi hanno incoraggiato".

The Punisher: la prima foto di Jon Bernthal in costume

Bernthal, quindi, ha proseguito: "Mi hanno incoraggiato a continuare a lavorare. Mentre parlavamo con diversi scrittori, le idee che ci venivano proposte hanno iniziato a risuonare e credo che abbiano visto quanto risuonassero in me personalmente. Ho un grande gruppo di veterani con cui lavoro. Uno in particolare, il mio amico Nick, è stato incredibile. Spero che vada tutto bene. Non mi piace parlare di queste cose perché è un po' come abbaiare prima di mordere. Sono onorato e grato. È un gruppo di persone incredibile quello che stiamo mettendo insieme".

Prima dell'arrivo di questa attesa "Special Presentation", Bernthal dovrebbe tornare a vestire i panni del Punitore nei prossimi episodi 8 e 9 di Daredevil: Rinascita, e il suo tempismo non potrebbe essere migliore. Quindi, non perdetevi l'episodio della prossima settimana, che si preannuncia già come imperdibile!