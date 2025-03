Pulse: Willa Fitzgerald e Colin Woodell alle prese con delle emergenze nel trailer

Netflix ha condiviso online il trailer e il poster della serie Pulse, il nuovo medical drama in arrivo in streaming a partire dal 3 aprile.

Il progetto, creato da Zoe Robyn che ne è anche showrunner insieme a Carlton Cuse, ha come protagonisti Willa Fitzgerald e Colin Woodell.

Cosa racconterà Pulse

Nel trailer dello show Netflix vengono introdotti i protagonisti e i legami esistenti tra di loro, mostrando come una giovane dottoressa si ritrovi alle prese con un avanzamento di carriera non atteso, situazione che le suscita qualche ansia, dubbio e tensione nella vita privata e professionale.

Ecco il video promozionale di Pulse:

La sinossi ufficiale anticipa:

Mentre un uragano si dirige verso il centro traumatologico di primo livello più affollato di Miami, la dottoressa Danny Simms (interpretata da Willa Fitzgerald), specializzanda al terzo anno, viene inaspettatamente promossa, e l'amato capo degli specializzandi, il dottor Xander Phillips (Colin Woodell), viene sospeso. Tra l'aggravarsi della tempesta e un'ondata di emergenze mediche, l'ospedale si ritrova isolato, e Danny e Phillips devono riuscire a collaborare, nonostante inizino a trapelare i dettagli di una loro storia d'amore clandestina e travagliata.

Gli altri membri dello staff del pronto soccorso dovranno affrontare sia le conseguenze della relazione tra i due che le proprie sfide, personali e professionali, con la consapevolezza che la posta in gioco è la vita. Perché, per questo gruppo di medici, salvare la vita dei pazienti è spesso meno complicato che vivere la propria.

Il team della produzione dello show è composto anche da Bradley Gardner, Emma Forman, Michael Klick, Kate Dennis.

Tra gli interpreti, oltre ai due protagonisti, ci sono inoltre Justina Machado, Jack Bannon, Jessie T. Usher, Chelsea Muirhead, Daniela Nieves, Jessy Yates, Néstor Carbonell, Jessica Rothe, Santiago Segura, Ash Santos, e Arturo Del Puerto.

Il poster di Pulse: