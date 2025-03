Netflix: film e serie tv di aprile 2025, dalle nuove stagioni di Black Mirror e You al medical drama Pulse

Tante serie tv e un omaggio al cinema italiano d'autore: l'aprile 2025 di Netflix inizia con la nuova serie Pulse e prosegue con lo show di David Letterman, le nuovi stagioni di Black Mirror e You, mentre a fine mese sbarca l'attesa L'Eternauta.

In piattaforma anche gli episodi mancanti di Nuova Scena e la finale del 14 aprile. Ma vediamo meglio quali sono i titoli in arrivo.

Le serie tv:

Devil May Cry , dal 3 aprile

, dal 3 aprile Pulse , dal 3 aprile

, dal 3 aprile Come vendere droga online (in fretta) S4 , dall'8 aprile

, dall'8 aprile Non c'è bisogno di presentazioni con David Letterman S5 Parte 2, dall'8 aprile

Parte 2, dall'8 aprile Black Mirror S7 , dal 10 aprile

, dal 10 aprile Ransom Canyon , dal 17 aprile

, dal 17 aprile You S5 , dal 24 aprile

, dal 24 aprile Havoc , dal 25 aprile

, dal 25 aprile Asterix & Obelix: il duello dei capi , dal 30 aprile

, dal 30 aprile L'Eternauta, dal 30 aprile

Locandina di Pulse

Pulse: Mentre un uragano si dirige verso il centro traumatologico di primo livello più affollato di Miami, la dottoressa Danny Simms, specializzanda al terzo anno, viene inaspettatamente promossa, e l'amato capo degli specializzandi, il dottor Xander Phillips, viene sospeso. Tra l'aggravarsi della tempesta e un'ondata di emergenze mediche, l'ospedale si ritrova isolato, e Danny e Phillips devono riuscire a lavorare insieme, nonostante inizino a trapelare i dettagli di una loro storia d'amore clandestina e travagliata. Gli altri membri del pronto soccorso dovranno affrontare sia le conseguenze della relazione tra i due che le proprie sfide, personali e professionali, con la consapevolezza che la posta in gioco è la vita. Perché, per questo gruppo di medici, salvare la vita dei pazienti è spesso meno complicato che vivere la propria.

Locandina di Asterix & Obelix: Il duello dei capi

Asterix & Obelix: il duello dei capi: Roma vuole disperatamente conquistare l'ultimo villaggio indipendente della Gallia, casa di Asterix e Obelix. Il segreto della superiorità in battaglia dei Galli è una pozione magica, ma quando il creatore della pozione perde la memoria, gli abitanti del villaggio vengono lasciati a loro stessi contro la potenza di Roma. La serie animata è una moderna interpretazione del mondo unico di Asterix e Obelix, è diretta da Alain Chabat e Fabrice Joubert, ed è prodotta da Alain Goldman in collaborazione con Les Éditions Albert René.

I Film:

Roma città aperta , Paisà , Germania Anno Zero di Roberto Rossellini

, , di Roberto Rossellini Otto e mezzo , La dolce vita di Federico Fellini

, di Federico Fellini La grande bellezza di Paolo Sorrentino

di Paolo Sorrentino Il Gattopardo di Luchino Visconti

di Luchino Visconti La vita è bella di Roberto Benigni

In occasione delle Giornata Nazionale del Made in Italy, dal 15 aprile Netflix rende disponibile la collection Il grande cinema made in Italy, proponendo una selezione dei film che hanno fatto la storia del cinema nel nostro Paese.

Talent show:

Nuova scena, dal 7 aprile episodi 5-6-7, finale 14 aprile ore 21.00

Nuova scena: i tre giudici del talent show Netflix

Nuova scena: Per Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain sarà sempre più difficile scegliere tra i giovani protagonisti della nuova scena italiana chi dovrà tornare a casa e chi dovrà continuare. Nelle varie prove, i tre giudici saranno affiancati da grandi nomi del rap italiano, ospiti speciali dello show che contribuiranno a definire l'esito della competizione: Willie Peyote, Kiffa, Sick Luke, Luchè, MadMan, Massimo Pericolo, Bresh, Vaz Tè, Sonny Willa ed Ensi li aiuteranno nella selezione, mentre Kid Yugi, Ernia, VillaBanks e Gemitaiz si esibiranno sul palco con i semifinalisti nella prova dei featuring. Nella prova dei videoclip realizzati dai concorrenti interverrà, invece, Matteo Paolillo. I nuovi episodi del rap show di Netflix sono disponibili solo su Netflix dal 31 marzo 2025. La seconda stagione sarà composta da 8 episodi, divisi in 3 parti. Durante i primi 4 episodi (disponibili dal 31 marzo), Fabri Fibra, Geolier e Rose Villain andranno a caccia dei migliori talenti emergenti in diversi angoli d'Italia e a Londra. Chi supererà le fasi di audition e cypher verrà messo alla prova negli episodi 5-7 (dal 7 aprile) in battle di freestyle, videoclip e featuring al fianco di alcuni tra i più grandi rapper italiani. Saranno tre gli artisti che accederanno alla finale (dal 14 aprile) e solo uno vincerà l'ambito premio di 100.000 euro.