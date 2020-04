Pulp Fiction: Michael Madsen ricorda le idee di Quentin Tarantino per un prequel mai realizzato

Pulp Fiction avrebbe potuto avere un film prequel, come rivelato da Michael Madsen in una nuova recente intervista The Hollywood Reporter in cui ha parlato del progetto poi abbandonato.

Al centro della trama del lungometraggio avrebbero dovuto apparire insieme Vic Vega, ovvero Mr. Blonde, e Vincent Vega, personaggi apparsi in Le Iene e in Pulp Fiction.

Michael Madsen ha spiegato parlando del lungometraggio ideato da Quentin Tarantino: "Avremmo dovuto essere ad Amsterdam dal punto di vista criminale. Il film avrebbe dovuto iniziare con noi due che uscivamo di prigione in stati diversi e finivamo in un club ad Amsterdam".

Nel film Pulp Fiction Vincent, interpretato da John Travolta, rivela infatti di essere appena tornato a Los Angeles dopo essere stato proprio nella città europea.

Il lungometraggio avrebbe svelato che Vic e Vincent sono in realtà fratelli gemelli che si sono incontrati dopo la morte dei loro fratelli: "Era davvero complicato, ma quando Quentin inizia a parlare di un'idea è davvero facile seguirlo".

I due attori non si sono purtroppo mai trovati accanto nell'universo ideato da Tarantino dopo la scelta di non realizzare il prequel di Pulp Fiction, ma Madsen ha ricordato una scena del film Trading Paint: "Appariamo insieme in questo grande party per un pensionamento e vado da John e lui dice 'Pensavo fossi morto'. E io rispondo 'Beh, io ho pensato che tu fossi morto'".