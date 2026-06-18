La Promessa anticipazioni 19 giugno: Curro convoca il generale per arrestare Lorenzo

Curro porta il generale Fuentes a Palazzo per presentare prove decisive contro Lorenzo. Catalina non perdona Martina e Manuel è fuori di sé per il ritratto di Cruz nel salone.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa del 19 giugno, in onda su Rete 4 alle 19:40, la tensione a Palazzo raggiunge un punto di non ritorno. Curro decide di giocare il tutto per tutto e convoca il generale Fuentes con un obiettivo preciso: far arrestare Lorenzo. Il ragazzo ha raccolto indizi importanti e vuole che la giustizia faccia finalmente il suo corso. Ma l'incontro potrebbe scatenare conseguenze imprevedibili per tutti.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

L'arrivo del maestoso ritratto di Cruz, commissionato dalla marchesa per immortalarla nella sua regalità, sconvolge gli abitanti de La Promessa e riaccende vecchi rancori. Leocadia decifra subito il messaggio minaccioso: Cruz la sta avvertendo che l'occupazione delle sue stanze e l'insediamento del maggiordomo Cristóbal sono solo temporanei, poiché lei è pronta a riprendersi il Palazzo con la forza.

Curro, invece, sapendo che la donna potrebbe essere la mandante dell'omicidio di Jana, viene trattenuto a stento da Angela mentre medita di distruggere la tela. La reazione più drammatica è quella di Martina che, schiacciata dal senso di colpa, sviene davanti al quadro. Nonostante il caos, Don Alonso prende una decisione perentoria: ordina che nessuno tocchi o sposti il dipinto.

Generale Fuentes interpretato da Alfonso Mendiguchía

La Promessa anticipazioni: Catalina non perdona Martina!

Martina e Catalina continuano a non trovare pace. Consumata dai sensi di colpa che l'hanno portata persino a svenire in salone, Martina tenta un disperato approccio e porge le sue scuse ufficiali. La reazione della primogenita di Alonso, tuttavia, è un muro di ghiaccio: Catalina non ha la minima intenzione di perdonare la cugina per averla definita una cattiva madre, ritenendo quell'insulto un punto di non ritorno.

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Manuel furioso per il ritratto di Cruz nel Salone

Se Curro ha dovuto frenare a stento i suoi istinti omicidi, la reazione del fratellastro non è da meno. Manuel è profondamente sconvolto e disgustato dalla presenza del maestoso ritratto di Cruz. Per il giovane, guardare quella tela significa fissare negli occhi l'assassina della sua adorata Jana. Rifiutandosi di assecondare il blocco temporaneo imposto dal padre, Manuel pretende che il quadro venga immediatamente rimosso dal salone principale.

Curro convoca il Generale per far arrestare Lorenzo

L'ex baronetto ha capito che non può farsi giustizia da solo con la violenza, ma non intende aspettare un secondo di più. Sfruttando le sue conoscenze nell'alta società, Curro decide di invitare ufficialmente a Palazzo il Generale Fuentes. L'obiettivo del ragazzo è chiaro: presentare al Generale gli indizi raccolti per smascherare definitivamente Don Lorenzo e farlo arrestare sul posto.