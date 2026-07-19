La Promessa anticipazioni 20 luglio: Manuel vende le quote, Alonso lo rimprovera

Manuel cede le quote a Don Pedro Farré per finanziare un nuovo progetto con Enora e Toño, ma Alonso lo rimprovera e pretende che chieda scusa a Leocadia. Intanto Catalina confessa tutto ad Adriano.

La vendita delle quote da parte di Manuel cambia gli equilibri a La Promessa. Nella puntata di lunedì 20 luglio, in onda alle 19:40 su Rete 4, il giovane decide di ripartire da zero con Enora e Toño, ma il suo gesto scatena la dura reazione di Alonso, che lo rimprovera e gli impone di fare un passo indietro con Leocadia.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Angela torna finalmente alla tenuta dopo il sequestro. La ragazza è debole e confusa, ma non ha ferite gravi. Mentre Curro può riabbracciarla, Leocadia sfoga la sua rabbia su Lorenzo, colpevole di aver orchestrato il falso rapimento. La violenta rivolta contro il Marchese de Aguinaga scuote il Palazzo. Davanti alle barricate dei braccianti la famiglia si spacca: Adriano teme l'inizio di una guerra civile, mentre Catalina sottovaluta il pericolo.

A peggiorare le cose, il Barone de Valladares è pronto a minacciare i Luján per l'ultima offesa ricevuta dalla ragazza. Nelle cucine, Simona ed Enora festeggiano la riconciliazione con Toño. La felicità contagia l'hangar, dove Manuel, Enora e Toño si lanciano in un nuovo progetto. Su Manuel, però, pende una nuova scure: un ultimatum da parte di Don Alonso.

Leocadia de Figueroa è interpretata dall'attrice Isabel Serrano

Anticipazioni de La Promessa: Manuel vende tutto a Farré, ma Alonso lo rimprovera

La tentazione dei giorni scorsi è diventata realtà. Il Marchesino ha ufficialmente deciso di vendere le sue quote a Don Pedro Farré. Con questo enorme sacrificio, vuole cominciare totalmente da capo insieme ai suoi amici. Forti del nuovo capitale, Manuel, Enora e Toño si lanciano con grande entusiasmo in un nuovo progetto ingegneristico.

La pace dura un istante. Don Alonso non tollera l'insubordinazione del figlio verso Leocadia. Il Marchese impone a Manuel di scusarsi immediatamente con la nobildonna, una figura chiave a cui il giovane deve essere profondamente riconoscente per aver contribuito a salvare il Marchesato dal crollo finanziario.

Adriano rimprovera Catalina per la visita al Barone

Il peso del segreto era diventato troppo grande da sopportare. Catalina confessa finalmente al marito Adriano tutti i dettagli della sua rischiosa visita clandestina al palazzo del Barone de Valladares, quando ha offeso pesantemente il nobile. Adriano la rimprovera duramente, profondamente preoccupato che la sua azione sconsiderata possa scatenare una guerra aperta con i 27 proprietari terrieri della zona, già sul piede di guerra per le rivolte contadine. Adriano teme che Catalina abbia sottovalutato la spietatezza del Barone, mettendo in pericolo l'incolumità della sua famiglia.

Petra perde improvvisamente i sensi nel giardino e, cadendo, si procura un brutto e profondo taglio a causa degli attrezzi lasciati pericolosamente in disordine dai giardinieri. Soccorsa immediatamente dai domestici, la donna riprende conoscenza ma è furiosa. Petra se la prende direttamente con il maggiordomo capo Cristóbal, ritenendolo l'unico responsabile della mancata supervisione e della sicurezza della tenuta.