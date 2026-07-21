La Promessa anticipazioni 22 luglio: Vera affronta Lope e mette a rischio il loro amore

Vera non accetta più le continue ingerenze di Lope e decide di affrontarlo apertamente. Intanto, Pia vuole riportare Diego a Palazzo, mentre Petra peggiora e Curro continua a soffrire per la lontananza da Angela.

Nelle nuove anticipazioni de La Promessa in onda il 22 luglio alle 19:40 su Rete 4, Vera si trova a fare i conti con un atteggiamento di Lope che non riesce più a sopportare. Dopo aver ritrovato suo fratello Federico, la ragazza decide di affrontare il fidanzato, ma il confronto rischia di avere conseguenze pesanti sulla loro relazione.

Riassunto dell'episodio precedente della soap spagnola:

Il Barone de Valladares colpisce Catalina usando la stampa: sui giornali appare un articolo che la indica come istigatrice delle sommosse contadine. Questo durissimo colpo d'immagine rischia di isolare il Marchesato e attirare i guai delle autorità. Per evitare il baratro, Don Alonso tenta di ricucire i rapporti interni e insiste affinché Manuel chieda scusa a Leocadia, considerandola cruciale per il futuro della tenuta.

Nonostante Angela sia tornata a casa dopo il sequestro, Don Lorenzo non molla la presa e continua a pretendere di sposare la ragazza. In questa complessa partita, Leocadia fa di tutto per tenere Curro lontano dalla figlia per proteggerla. Nei locali della servitù, infine, Santos cerca di estorcere informazioni a Maria riguardo alle sue intemperanze alla festa di Luján. La ragazza deve stare estremamente attenta per non finire nei guai con i superiori.

Teresa Villamil è interpretata da Andrea del Río

Anticipazioni de La Promessa: Vera non sopporta più le ingerenze di Lope

Dopo tanti ostacoli e le menzogne della madre Amalia, Vera è finalmente riuscita a ritrovare e riabbracciare suo fratello Federico. Questo momento di intensa felicità, tuttavia, rischia di costarle davvero caro. Sapendo quanto sia pericoloso e spietato il padre della ragazza, Teresa e Lope vogliono infatti proteggerla a tutti i costi dalle ritorsioni del nobile genitore.

Ma il loro affetto si trasforma in un'ingerenza insopportabile: Vera non riesce più a tollerare l'atteggiamento asfissiante e opprimente di Lope. Sentendosi trattata come una bambina e privata della propria libertà, Vera affronta apertamente il fidanzato, mettendo la loro storia d'amore in serio pericolo.

Pia vuole riportare Diego a Palazzo, ma Cristóbal si oppone

Pia scopre che la famiglia a cui aveva temporaneamente affidato in custodia suo figlio Diego non può più occuparsi di lui. Non avendo alternative, la donna è determinata a riportare il piccolo a Palazzo. Il suo piano trova però un muro insormontabile. Pia si scontra duramente con Cristóbal: il dispotico maggiordomo capo si rifiuta categoricamente di accogliere il bambino alla tenuta. Nonostante il rifiuto e la posizione d'autorità di Cristóbal, Pia non si dà per vinta ed è pronta a tutto pur di tenere Diego accanto a sé.

Petra sta sempre peggio e Samuel teme il peggio

La ferita che Petra si è procurata cadendo sugli attrezzi nei giardini peggiora vistosamente. La governante cerca di ignorare il dolore, ma Samuel, seriamente preoccupato, insiste affinché la donna si faccia subito visitare da un medico per evitare complicazioni letali. Nel frattempo, Curro è profondamente amareggiato perché non è ancora riuscito a vedere Angela. Il ragazzo soffre nel sapere la sua amata a pochi metri da lui senza poterla riabbracciare né sincerarsi della sua salute a causa del ferreo blocco imposto da Leocadia.