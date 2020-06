Project Hail Mary, Drew Goddard lavorerà alle sceneggiatura del film con Ryan Gosling

Project Hail Mary, Drew Goddard aiuterà a forgiare lo script della pellicola che vedrà Ryan Gosling come suo protagonista, e Phil Lord e Chris Miller in cabina di regia.

Il regista di Quella Casa nel Bosco e 7 Sconosciuti a El Royale tornerà a mettere penna sulla sceneggiatura di un film basato sui romanzi di Andy Weir.

Come riporta THR, Goddard, già sceneggiatore di The Martian, avrebbe infatti accettato di lavorare all'adattamento cinematografico di Project Hail Mary, il prossimo libro di Weir che sarà però pubblicato nel 2021.

First Man - Il primo uomo: un primo piano di Ryan Gosling

La storia ruota intorno a "un astronauta (Ryan Gosling) che si ritrova a milioni di miglia da casa, in una piccola navicella con unicamente due colleghi deceduti a fargli compagnia, e nessun ricordo della sua missione o persino della sua identità. Ma l'uomo scoprirà presto di essere l'unica speranza per la salvezza dell'umanità".

Al momento, Goddard non è ancora indicato ufficialmente tra gli sceneggiatori del progetto, poiché l'assunzione del ruolo a tempo pieno dipenderà da se e come riuscirà a incastrare i vari impegni lavorativi a cui è già legato.

Tra gli altri lavori di Drew Goddard possiamo ricordare anche le serie tv Daredevil (di cui è il creatore), Alias, The Good Place, Lost Buffy e Angel, oltre che pellicole come Cloverfield e World War Z. Tra i progetti attualmente in cantiere ci sono invece Robopocalypse, Nevermoore, Wraiths of the Broken Land e Sabrina.