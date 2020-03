Ryan Gosling produttore, e possibile protagonista, di The Hail Mary

Ryan Gosling sembra sarà il protagonista di The Hail Mary, il progetto cinematografico tratto dal romanzo di Andy Weir.

Ryan Gosling sarà il produttore, e possibile protagonista, del film The Hail Mary, tratto dall'omonimo romanzo di Andy Weir.

Il progetto sarà sviluppato per MGM e nel team della produzione, accanto alla star canadese, ci sarà anche Ken Kao.

Al centro della trama c'è un astronauta che riceve il compito di salvare il pianeta. Ryan Gosling, secondo quanto riporta Deadline, sarebbe stato scelto per la parte del protagonista.

Il romanzo di Andy Weir intitolato The Hail Mary è ancora inedito e sarà pubblicato da Random House. Lo scrittore era già autore di Sopravvissuto - The Martian, poi diventato un apprezzato lungometraggio diretto da Ridley Scott.

Gosling potrebbe quindi ritornare nel mondo degli astronauti dopo aver recitato in First Man - Il primo uomo lungometraggio del regista Damien Chazelle dedicato alla vita di Neil Armstrong.