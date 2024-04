Amazon MGM Studios svela quando debutteranno Project Hail Mary con Ryan Gosling e After the Hunt di Guadagnino

Al CinemaCon di Las Vegas sono stati svelati i progetti di Amazon MGM Studios, annunciando quando è prevista l'uscita di Project Hail Mary con star Ryan Gosling e After the Hunt diretto da Guadagnino.

Amazon MGM Studios, durante l'evento CinemaCon in corso a Las Vegas, ha condiviso qualche aggiornamento sull'uscita nelle sale di film molto attesi come Project Hail Mary, con star Ryan Gosling, e After Hunt, il progetto di Luca Guadagnino con protagonista Julia Roberts.

Lo studio ha annunciato che ha in programma la distribuzione nelle sale di 11 titoli fino al 2026, mentre altri verranno annunciati prossimamente.

I programmi dello studio

Project Hail Mary, l'adattamento del romanzo di Andy Weir, sarà diretto da Phil Lord e Chris Miller e scritto da Drew Goddard. Il film, in fase di sviluppo da quattro anni, racconterà la storia di un un astronauta (Ryan Gosling) che si ritrova a milioni di miglia da casa, in una piccola navicella con unicamente due colleghi deceduti a fargli compagnia, e nessun ricordo della sua missione o persino della sua identità. Ma l'uomo scoprirà presto di essere l'unica speranza per la salvezza dell'umanità.

After the hunt, diretto da Luca Guadagnino sarà invece distribuito nei cinema nel 2025. Julia Roberts avrà il ruolo di una professoressa universitaria che si ritrova in un momento difficile della sua vita professionale e privata a causa delle accuse di una studentessa contro un collega.

Nel 2025 debutterà anche Crime 101, diretto da Bart Layton e ispirato al racconto di Don Winslow. I protagonisti potrebbero essere Pedro Pascal e Chris Hemsworth.

Nei prossimi mesi, invece, debutteranno My Old Ass (2 agosto), The Fire Inside (9 agosto), Blink Twice (24 agosto), Levon's Trade (17 gennaio 2025), e Mercy (15 agosto 2025).

Red One, con star Chris Evans e Dwayne Johnson, passerà infine da Prime Video alle sale e il debutto è previsto per il 15 novembre.

Tra i nuovi arrivi in programma nelle sale ci sarà inoltre The Nickel Boys, basato sul romanzo scritto da Colson Whitehead e con star Aunjanue Ellis.