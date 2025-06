Il programma completo del Best Movie Comics and Games 2025: tutti gli appuntamenti del 7 e 8 giugno

Si scaldano i motori per quarta edizione di Best Movie Comics and Games, l'evento organizzato da Duesse Media Network con la direzione artistica di Giorgio Viaro e Paolo Sinopoli, in programma a Milano sabato 7 e domenica 8 giugno. L'appuntamento con i nomi di punta del settore per una due giorni di cinema, tv, fumetti, videogame e incontri con i talent.

BEST MOVIE AWARDS 2025

I premi assegnati a personalità del mondo dello spettacolo che hanno lasciato il segno nell'ultimo anno vedranno sfilare sul main stage nomi come Giovanni Vernia, incoronato Personaggio dell'Anno grazie al suo talento comico, ma anche gli attori Elia Nuzzolo e Celeste Dalla Porta, interpreti rispettivamente della serie Sky Hanno ucciso l'Uomo Ragno - La vera storia degli 883 e dell'ultimo film di Paolo Sorrentino, Parthenope.

Due i premiati con l'ICON Award per questa edizione: Bruno Bozzetto, maestro dell'animazione italiana, sul palco con Simone Tempia, coautore della biografia Il Signor Bozzetto - Una vita animata (Rizzoli Lizard), e Carlo Valli, mito del doppiaggio italiano e storica voce italiana di Robin Williams e di numerose altre star hollywoodiane.

Elia Nuzzolo, nei panni di Max Pezzali, al fianco di Matteo Oscar Giuggioli

Il premio per il Miglior Film andrà a Il ragazzo dai pantaloni rosa, diretto da Margherita Ferri e ispirato alla vera storia di Andrea Spezzacatena, tra i maggiori successi al botteghino dell'ultima stagione. A ritirare il premio saranno il protagonista Samuele Carrino e il produttore e sceneggiatore Roberto Proia.

Il premio per la Miglior Serie andrà invece alla produzione Netflix Storia della mia famiglia, dramedy targata Palomar interpretato da Eduardo Scarpetta e Cristiana Dell'Anna, che interverranno sul palco milanese.

Il Best Movie Award per la Miglior Regia andrà a Gabriele Mainetti, mentre il volto noto dello sport Federico Buffa riceverà il premio come Miglior Storyteller in occasione del suo ultimo lavoro Otto Infinito - Vita e Morte di un Mamba, spettacolo prodotto da Imarts che ripercorre la straordinaria vita di Kobe Bryant, leggenda del basket.

Cinema, musica e tv: ospiti ed eventi

Il 7 giugno salirà sul palco di Best Movie Comics and Games la star del piccolo schermo Natalia Tena, attrice britannica di origini spagnole divenuta volto familiare per milioni di appassionati grazie al ruolo di Nymphadora Tonks nella saga di Harry Potter, di Osha ne Il trono di spade e di Xi'an in The Mandalorian. Ha partecipato anche a un episodio di Black Mirror e recentemente nel film John Wick: Chapter 4, dove interpreta Katia Jovanovich. Natalia Tena si racconterà al pubblico in un panel, ma tutti i fan avranno la possibilità di incontrarla anche durante una sessione di firmacopie e di photo opportunity.

Una scena di Dragon Trainer

Tra le anteprime cresce l'attesa per il reboot live-action di Dragon Trainer, che sarà proiettato in anteprima italiana domenica 8 giugno per poi arrivare nelle sale il 13 distribuito da Universal Pictures. Immancabile anche l'appuntamento con I Criticoni (Marra, Frusciante, Ferrari, Alò), che commenteranno dal vivo uno dei capolavori del maestro Hayao Miyazaki, Porco Rosso, ma sono previsti anche panel su due dei titoli più attesi del momento, Superman, in uscita il 9 luglio con Warner Bros., e Ballerina, lo spin-off di John Wick in arrivo il 12 giugno con 01 Distribution.

L'angolo riservato alla comicità vedrà protagonista Rido assai, talk ideato da Luigi Di Capua (The Pills) con Valerio Lundini e Pilar Fogliati, interprete del campione d'incassi Follemente. Il Main Stage sarà anche preso d'assalto dalle incursioni di Nicola Nocella, "disturbatore" ufficiale della fiera, tra interventi e sorprese dal palco.

Come da tradizione, l'evento di chiusura di Best Movie Comics and Games sarà un appuntamento musicale con il concerto di Cristina D'Avena, che torna alla manifestazione portando il suo imperdibile live, in una nuova veste, ma tra gli ospiti si segala anche la presenza dei Lacuna Coil, icone del metal italiano, che ritireranno il Nerd Award per celebrare la loro influenza nel mondo della musica e della cultura pop.

Programma completo su bestmoviecomicsandgames.it/programma-2025.