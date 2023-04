Cristina D’Avena a Comicon 2023: “Amo tutta la musica e mi piace conoscere musica nuova”

Lo storico palco dell'Arena Flegrea è stato la location di uno degli eventi più attesi qui al Comicon 2023: il concerto di Cristina D'Avena insieme alla Bim Bum Bam Cartoon Band, un sodalizio artistico perfetto che ha regalato grande spettacolo nella manifestazione partenopea dedicata a cinema e serie, ai fumetti, all'animazione e al mondo nerd. Trovarsi davanti un'idolo dell'infanzia è sempre una grande emozione e D'Avena è di sicuro stata per molti di noi una figura molto presente nel panorama televisivo anni '80 e '90, anche se la sua carriera non ha mai smesso di essere in ascesa macinando concerti su concerti e registrando nuovi album dove collabora con altro artisti della canzone italiana. In occasione della sua presenza qui alla manifestazione partenopea abbiamo avuto la possibilità di porle qualche domanda per capire non solo quali siano i suoi gusti in fatto di musica, ma sopratutto cercare di rendere omaggio ai suoi quarant'anni di carriera, traguardo importante celebrato con una compilation dal titolo 40 - Il sogno continua, uscita nel 2022, dove sono presenti anche alcuni singoli inediti e sei nuovi duetti.

La nostra video intervista a Cristina D'Avena

Tra musica e serie tv

Cristina D'Avena al microfono

Cristina D'Avena ci regala emozioni e divertimento con le sue canzoni fin dalla nostra infanzia, ma che tipo di musica ascolta nella vita quotidiana? Abbiamo deciso di chiederglielo: "Amo tutta la musica e mi piace conoscere musica nuova, tenermi aggiornata su tutto quello che mi sta intorno. Amo comunque i classici come Venditti e Jovanotti, amo i Coldplay, Madonna. Però rimanere al passo con i tempi aiuta ad evolversi, quindi quando mi alzo al mattino accendo la radio e ascolto tutto quello che c'è."

Cristina D'Avena a Lucca 2019: "La casa di Carta? Non potevo crederci!"

Cristina D'Avena in Love Me Licia

Le abbiamo anche chiesto se dopo l'esperienza degli anni ottanta e novanta le piacerebbe tornare alla recitazione, magari in una nuova serie: "Mi piacerebbe moltissimo e tantissime mamme me lo chiedono: mi dicono perché non torni? Ai miei figli piace vederti, quindi magari prima o poi si potrebbe realizzare qualcosa di diverso e perché no, entrare in questo mondo."