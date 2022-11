Professione Pericolo: Teresa Palmer si unisce al film con Ryan Gosling, Emily Blunt e Aaron Taylor-Johnson

In base a quanto riportato da Deadline, Teresa Palmer si è unita al cast di Professione Pericolo (The Fall Guy), il nuovo film d'azione diretto da David Leitch.

L'attrice si aggiunge a un cast che aveva già attirato le attenzioni della stampa comprendendo: Ryan Gosling, Emily Blunt e Aaron Taylor-Johnson.

Scritto da Drew Pearce, Professione Pericolo - The Fall Guy riprende la storia dell'omonima serie tv del 1980, creata da Glen A. Larson, adattandola al grande schermo. Così Ryan Gosling si ritrova nei panni di uno stunt-man abbastanza malconcio, coinvolto in un film con la star del momento (Taylor-Johnson) che conosce bene, avendolo questo sostituito qualche tempo prima. In tutto ciò troviamo il personaggio della Blunt, una truccatrice che condivide con lui un passato sentimentale.

Oltre a qualche breve accenno al riguardo, purtroppo al momento non sappiamo ancora granché su Professione Pericolo, ma vi terremo aggiornati.