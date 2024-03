Il problema dei 3 corpi: lo showrunner spiega l'incipit ambientato durante la Rivoluzione Culturale Cinese

La sequenza drammatica con cui si apre Il problema dei 3 corpi è ambientata durante la Rivoluzione Culturale Cinese degli anni '60, così lo showrunner della serie Netflix Alexander Woo ha spiegato meglio l'importanza di tale sequenza e del suo contesto storico in relazione alla storia raccontata.

Woo è co-showrunner del nuovo show di Netflix insieme ai creatori de Il trono di spade David Benioff e D.B. Weiss. Adattamento dell'omonimo romanzo di Liu Cixin, Il problema dei tre corpi esplora come gli eventi della Rivoluzione Culturale Cinese portino a una decisione fatidica che cambierà la vita sulla Terra (e non solo) per le generazioni a venire.

Parlando con il New York Times, Woo ha spiegato l'importanza della sequenza di apertura, e del modo in cui si collega alla sua vita e a quella del regista Derek Tsang. La sequenza vede un'adolescente Ye Wenjie (Zine Tseng) che assiste alla barbara uccisione del padre, Ye Zhetai (Perry Yung), da parte di un gruppo di giovani militanti noto come Guardie Rosse. Su queste pagine trovate già la nostra recensione de Il problema dei 3 corpi.

Il problema dei tre corpi: una scena

"È una parte della storia di cui non si scrive molto nella narrativa, figuriamoci se viene filmata. La mia famiglia l'ha vissuta, così come la famiglia di Derek Tsang, che ha diretto i primi due episodi", ha spiegato Woo.

"A lui va il merito di aver dato vita a questa storia, perché sapeva che non era mai stata filmata con così tanta accuratezza. Si è impegnato moltissimo affinché ogni dettaglio fosse rappresentato nel modo più reale possibile. L'ho fatto vedere a mia madre e si vedeva che le venivano i brividi e così mi ha detto: 'È vero. Questo è ciò che è realmente accaduto'. E poi ha aggiunto: 'Perché mostrare una cosa del genere? Perché far vivere alle persone un'esperienza così terribile?'. Ma è così che abbiamo capito di aver fatto il nostro lavoro".

L'eco dell'incipit sulla serie

Nelle intenzioni di Woo e Tsang, l'incipit de Il problema dei 3 corpi sulla Rivoluzione Culturale Cinese è storicamente accurato e agghiacciante da vedere. È l'umanità al suo peggio quando le Guardie Rosse umiliano il professore di fisica Ye Zhetai, lo spingono a negare l'esistenza della Teoria del Big Bang e di altre teorie scientifiche comprovate, e infine lo picchiano a morte quando si rifiuta di farlo, il tutto mentre la maggior parte della folla assiste. Nel frattempo, sua moglie e collega, Shao Lin (Li Fengxu), nega pubblicamente queste verità scientifiche per salvarsi, mentre la loro figlia Ye Wenjie si dispera tra la folla.

Vedere l'umanità nel suo momento peggiore fa credere a Ye che non ci sia speranza per l'umanità di salvarsi dall'autodistruzione. Quando in seguito Ye si unisce all'iniziativa segreta dell'esercito cinese per stabilire una comunicazione interstellare, è la prima a vedere un messaggio della specie aliena nota come San-Ti, e risponde loro di venire sulla Terra perché ritiene che l'umanità non sia più salvabile. La sua decisione altera per sempre il futuro dell'umanità e dei San-Ti, dando il via a una serie di eventi che non avrebbe mai potuto prevedere.