Il problema dei 3 corpi, dove è stata girata la serie Netflix? Tutte le location spiegate

Netflix prosegue il proprio viaggio nel mondo della fantascienza con la nuova serie Il problema dei 3 corpi, caratterizzata da diverse location che servono a raccontare appieno la sua complessa narrazione. La serie è stata creata da David Benioff, D.B. Weiss e Alexander Woo.

Il problema dei tre corpi: un'immagine dalla serie Netflix

I primi due sono i co-creatori di Il trono di spade e le aspettative erano molto alte. Per assicurare una qualità eccelsa allo show, i produttori hanno viaggiato in tutto il mondo per cercare le location adatte.

I luoghi della serie

Le la lista delle location principali scelti dalla produzione non può non partire dagli Shepperton Studios nel Surrey, in Inghilterra. Il luogo è perfetto per gli effetti speciali e per la creazione di numerosi set. Tutte le scene che hanno necessitato di effetti e CGI hanno trovato la propria casa negli studi.

Per buona parte delle ambientazioni sono stati scelti i territori britannici. Il Regno Unito è il fulcro della narrazione e moltissime sequenze hanno avuto Londra e dintorni come sfondo. Secondo Dexerto, altre location british utilizzate per l'occasione sono state Buckinghamshire, Hampshire, Portsmouth, Kent, Oxford, Sussex e Bedfordshire.

Ovviamente, anche gli Stati Uniti hanno ospitato diverse scene della serie. Secondo Cinemaholic, la troupe ha utilizzato la sede delle nazioni unite a New York come luogo significativo per la trama nella prima stagione. Il team di produzione avrebbe deciso anche di avventurarsi in Florida, nella zona di Jacksonville, Vedra Beach per le scene costiere e Hawthorne.

Infine, un'altra tappa europea perché la Spagna è presente in diverse inquadrature, così come altre tappe internazionali come la Cina e Panama. Il problema dei 3 corpi si conferma una serie che abbraccia i territori e le location più disparate, un altro dettaglio che ha contribuito all'amore dei fan per la serie.