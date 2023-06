Priscilla: Cailee Spaeny è la moglie di Elvis nel trailer del biopic di Sofia Coppola

A24 ha diffuso in streaming il primo trailer di Priscilla di Sofia Coppola che racconta la vita della moglie di Elvis Presley.

Basato sul libro di memorie della stessa Priscilla Presley del 1985 "Elvis and Me", il film biografico segue la sua vita e il suo rapporto con il Re del Rock 'n Roll. Cailee Spaeny (Omicidio a Easttown, 7 sconosciuti a El Royale) interpreta Priscilla, mentre Jacob Elordi (Euphoria, The Kissing Booth) è Elvis Presley.

Spaeny ed Elordi sono solo le ultime star ad interpretare Priscilla ed Elvis Presley sullo schermo. Olivia DeJonge e Austin Butler li avevano interpretati nel biopic/musical Elvis di Baz Luhrmann del 2022, che ha ottenuto due nomination ai Golden Globe e una vittoria per l'interpretazione di Butler nel ruolo dell'iconico cantante. Il film ha poi ottenuto nomination agli Oscar per il miglior film, il miglior attore e altro ancora.

Priscilla segna la terza collaborazione della Coppola con A24, dopo On the Rocks del 2020 e The Bling Ring del 2013. È in fase di sviluppo tra A24 e Coppola anche un adattamento seriale di "The Custom of the Country" di Edith Wharton.

Molti dei collaboratori di lunga data della Coppola - tra cui il direttore della fotografia Philippe Le Sourd, la costumista Stacey Battat, la montatrice Sarah Flack e la scenografa Tamara Deverell - hanno lavorato al progetto.

Priscilla è stato diretto e scritto da Coppola, che è produttrice insieme a Youree Henry, Lorenzo Mieli di The Apartment, Fremantle Company e American Zoetrope. La produzione è finanziata da The Apartment e dalla Stage 6 Films della Sony. Non si conosce ancora la data d'uscita del biopic.