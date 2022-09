Jacob Elordi sarà Elvis Presley nel film Priscilla, scritto e diretto da Sofia Coppola

Jacob Elordi interpreterà Elvis Presley nel film Priscilla, diretto da Sofia Coppola che avrà come protagonista femminile Cailee Spaeny.

Il progetto si ispira al libro del 1985 intitolato Elvis and Me, scritto da Priscilla Beaulieu Presley.

Sofia Coppola sta lavorando da tempo al film Priscilla e si è occupata della sceneggiatura. Le riprese dovrebbero iniziare in autunno dopo aver cercato a lungo l'interprete giusto per la star della musica. Cailee Spaeny è sempre stata la prima scelta della regista per il ruolo di Priscilla, mentre il casting per la parte di Elvis è proseguito a lungo, portando poi alla scelta di Jacob Elordi.

Nel team dei produttori ci sarà anche Lorenzo Mieli di The Apartment, in collaborazione con Fremantle Company e American Zoetrope. Il film sarà distribuito in Italia da Vision Distribution e sarà poi un'esclusiva di Sky.

Philippe Le Sourd sarà direttore della fotografia, Stacey Battat si occuperà dei costumi, Sarah Flack del montaggio e Tamara Deverell sarà production designer.