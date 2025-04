Idris Elba e John Cena cercano di salvare il mondo nel trailer di Capi di Stato in fuga

Prime Video ha condiviso online il trailer della commedia Capi di Stato in fuga, in arrivo il 2 luglio e con star Idris Elba e John Cena.

Il 2 luglio debutterà in streaming su Prime Video il film Capi di Stato in fuga, con star John Cena e Idris Elba, e il trailer regala molte anticipazioni riguardanti le spettacolari scene d'azione e i momenti divertenti al centro della trama.

La commedia si ispira ai buddy-action degli anni '90 che hanno conquistato il pubblico di tutto il mondo ed è diretto da Ilya Naishuller, già regista di Hardcore! e Io sono nessuno.

Cosa racconterà la commedia

Nella commedia action in arrivo in streaming, il Primo Ministro inglese Sam Clarke (Idris Elba) e il Presidente USA Will Derringer (John Cena) hanno un rapporto non proprio amichevole, ma anzi una vera e propria rivalità sotto gli occhi di tutti che rischia di mettere a repentaglio la "relazione speciale" tra i loro Paesi.

In Capi di stato in fuga si scopre cosa accade quando i due protagonisti diventano l'obiettivo di un potente e spietato avversario straniero - che si dimostra più che all'altezza delle forze di sicurezza dei due leader - saranno costretti a fare affidamento sulle uniche due persone di cui possono fidarsi davvero: loro stessi. Aiutati dalla brillante agente dell'MI6 Noel Bisset (Priyanka Chopra Jonas), dovranno darsi alla fuga e riuscire a lavorare insieme abbastanza a lungo da sventare una cospirazione globale che minaccia l'intero mondo libero.

Ecco il trailer del film:

Gli interpreti e i realizzatori

Nel cast della commedia firmata da Naishuller ci sono anche Paddy Considine, Stephen Root, Carla Gugino, Jack Quaid e Sarah Niles.

La sceneggiatura è firmata da Josh Appelbaum, André Nemec e Harrison Query, autore del soggetto alla base del film.

Il team di produttori comprende Peter Safran, John Rickard, Marcus Viscidi, Josh Appelbaum, André Nemec, John Cena e Idris Elba.