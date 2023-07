Prime Day 2023, il gioco da tavolo Harry Potter: Un Anno a Hogwarts è in offerta su Amazon

Il gioco da tavolo Harry Potter: Un Anno a Hogwarts è scontato su Amazon, in relazione al Prime Day 2023; cos'aspettate a recuperare un'esperienza come questa a un prezzo del genere?

Il Prime Day 2023 di Amazon colpisce ancora, scontando un gioco da tavolo che non vale la pena di perdere: Harry Potter: Un Anno a Hogwarts. Ispirato alle vicende del maghetto occhialuto, questa esperienza collaborativa saprà trasportarvi in un mondo pieno zeppo di storie e avventure. Sul sito è attualmente disponibile a 31,58€, con uno sconto del 21% sul prezzo base. Se interessati passate dal box di seguito.

Nel dettaglio, il gioco da tavolo Harry Potter: Un Anno a Hogwarts, in offerta per il Prime Day 2023, comprende: 1 tabellone principale, 3 tabelloni aggiuntivi (Diagon Alley, dei Luoghi, Campo di Quidditch), 210 carte (azione, combattimento, duello, evento, libro, pozione, Quidditch e incantesimo), 30 carte missione, 30 segnalini oggetto, 6 segnalini mangiamorte, 60 segnalini Coppa delle Case, 20 segnalini polvere volante, 10 segnalini passaporta, 70 segnalini PV, 5 dadi, 15 schede personaggio e 15 pedine.

Il gioco da tavolo Harry Potter: Un Anno a Hogwarts vi consentirà di vivere, in prima persona, l'esperienza di un intero anno scolastico fra le mura di Hogwarts, proprio come vediamo in Harry Potter e la pietra filosofale, per fare un esempio. Entrate anche voi nei panni dei celebri personaggi di questa saga immortale, e cercate di portare a compimento, nel modo migliore possibile, un'esperienza a tutto tondo nel gigantesco e dettagliatissimo mondo creato da J.K Rowling. Sfidate gli studenti delle altre case, affrontate duelli, e sfidate i vostri nemici con incantesimi e pozioni, superate gli esami di magia e vincete la coppa di Quidditch. Ne sarete all'altezza?