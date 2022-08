Prey: il regista e Antelope svelano qualche dettaglio delle scene tagliate

Prey, ideato come prequel di Predator, è disponibile su Disney+ e ora emergono alcuni dettagli delle scene tagliate dal montaggio finale.

La storia si svolge nel 1719 e ha come protagonista una guerriera comanche che difende la sua tribù dal temibile extraterrestre che dà la caccia agli esseri umani.

Antelope, interprete in Prey di Capo Kehetu, ha ora rivelato di aver girato delle sequenze non proposte nella versione definitiva del film.

L'attore, intervistato da ScreenRant, ha spiegato: "Il mio personaggio aveva la sua storia, che coinvolgeva un altro personaggio chiamato Wasape, interpretato da Stormee Kipp. Era come un cambio della guardia: il mio personaggio stava per andarsene, per morire, era ferito e aveva bisogno di trovare un erede a cui passare il testimone, quindi il suo sguardo si rivolgeva sempre tradizionalmente verso gli uomini, non aveva mai considerato una donna".

In un momento successivo si è deciso di non distogliere l'attenzione dalla storia di Naru: "Hanno scelto di focalizzare tutto su di lei, ed è totalmente comprensibile. Ma ci sono state varie scene tagliate con Capo Kehetu che sarebbero fantastiche da vedere".

Prey, la recensione: uno scontro di testa più che fisico

Il regista Dan Trachtenberg, parlando a SlashFilm, ha invece raccontato: "Per qualche motivo ero realmente ossessionato dall'idea che i combattimenti fossero più verticali e di vedere Predator saltare attraverso gli alberi. Mi è venuto in mente che c'è stata una bozza per molto tempo, non era solo una bozza, avevamo iniziato il lavoro di previsualizzazione, e abbiamo quasi avuto una lotta in cui erano entrambi sugli alberi e c'era un inseguimento sulla cima, semplicemente perché si era accennato alla fisicità del film originale di Predator e non si era mai totalmente sfruttata".