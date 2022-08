Prey 2: i titoli di coda anticipano il sequel?

Per ora la produzione di Prey 2 non è ancora stata confermata, ma i titoli di coda del film diretto da Dan Trachtenberg sembrano anticipare la continuazione della storia.

Prey 2 potrebbe diventare una realtà, considerando l'accoglienza riservata al film disponibile su Disney+ e le scene presenti sui titoli di coda.

Al centro della storia portata sugli schermi da Dan Trachtenberg c'è una guerriera comanche chiamata Naru, interpretata da Amber Midthunder. Non proseguite, ovviamente con la lettura se non avete visto il film e non volete anticipazioni !

Il film Prey è ambientato 300 anni prima quanto mostrato in Predator, offrendo un nuovo approccio alla saga sci-fi.

Al termine del racconto Naru ha ucciso l'extraterrestre e torna dalla sua tribù con la sua testa in mano e l'arma mostrata in Predator 2. La giovane avverte la sua comunità che sono ancora in pericolo e devono spostarsi in un luogo più difendibile, sperando di prepararli nell'eventualità che stiano per arrivare altri Predator.

I disegni animati in stile graffiti sulla caverna anticipano il futuro della serie ripercorrendo gli eventi del film, concludendosi con l'animazione di una flotta di navi spaziali di Predator che si avvicinano all'area di Comanche.

Prey, la recensione: uno scontro di testa più che fisico

Per ora i produttori non hanno confermato la produzione di un sequel, tuttavia quel passaggio potrebbe voler anticipare il tentativo dei Predator di vendicarsi e attaccare Naru o essere alla ricerca del loro compagno. Nell'eventualità che venga prodotto Prey 2 sembra comunque piuttosto chiaro che sono in arrivo sulla Terra altri Predator, dando vita a una battaglia contro gli umani.