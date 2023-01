Prey 2: Amber Midthunder spera venga realizzato il sequel

Prey 2 potrebbe essere realizzato: Amber Midthunder, protagonsita del prequel di Predator, ha infatti accennato alla possibilità che venga girato il secondo capitolo della storia.

Il potenziale sequel sembrava essere stato suggerito negli ultimi minuti del progetto diretto da Dan Tracthenberg che ha ottenuto l'approvazione del pubblico e della critica, ma la conferma deve ancora arrivare ufficialmente.

Amber Midthunder, rispondendo alle domande di Variety su un potenziale sequel di Prey, ha dichiarato: "Non ho una data da rivelare. Questo non è un annuncio, ma non dirò che non accadrà in futuro".

L'attrice ha sottolineato: "Parliamo continuamente di qualsiasi cosa e il sequel di Prey è probabilmente uno di quegli argomenti".

Amber ha poi parlato della sua esperienza dichiarando: "Ovviamente vorrei venisse realizzato il sequel! Sono pronta. Ho amato quell'esperienza, ho amato quel film e sarei felice di scoprire dove possiamo portare il personaggio".

Prey e le similitudini con Predator, dal ruolo della natura ai protagonisti

Il film Prey è diretto da Dan Trachtenberg (10 Cloverfield Lane) ed è stato scritto da Patrick Aison (Jack Ryan).

La storia è ambientata tra le fila dei Comanche e gli eventi si svolgono 300 anni fa. Naru, una determinata e abile guerriera, è stata addestrata da alcuni dei più leggendari cacciatori attivi nelle Grandi Pianure. Quando il pericolo minaccia la sua comunità decidere di entrare in azione per proteggerla. La preda che insegue, e alla fine affronta, è in realtà un predatore alieno altamente evoluto con un arsenale tecnologicamente avanzato, situazione che porta a uno scontro terrificante tra i due avversari.

Il cast è composto quasi interamente da attori esordienti e nativi ameericani, tra cui Amber Midthunder (The Ice Road), Dakota Beavers, Stormee Kipp, Michelle Thrush, Julian Black Antelope.