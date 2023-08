Prey 2: il regista Dan Trachtenberg svela che ci sono state delle 'conversazioni entusiasmanti'

Le speranze di chi vorrebbe veder realizzato Prey 2 potrebbero presto diventare realtà: il regista Dan Trachtenberg ha infatti svelato che si sono svolte delle conversazioni "entusiasmanti".

Il filmmaker ha condiviso l'aggiornamento durante un'intervista rilasciata a The Playlist, pur ammmettendo che non può condividere troppi dettagli.

Le dichiarazioni del regista

Dan Trachtenberg ha dichiarato che non può parlare in modo troppo approfondito della possibilità che venga realizzato il sequel di Prey.

Il filmmaker ha dichiarato: "Non posso realmente dire nulla del progetto attualmente, ma dirò che mentre stavamo finendo il film stavamo avendo delle conversazioni realmente entusiasmanti".

Trachtenberg ha quindi aggiunto: "Lo studio, io, lo sceneggiatore e i produttori abbiamo parlato delle cose folli che potremmo fare prossimamente. E io non ho mai smesso, nessuno ha mai smesso di pensare a come potrebbero essere fantastiche le cose andando avanti".

Prey e le similitudini con Predator, dal ruolo della natura ai protagonisti

Il primo capitolo della storia

Prey aveva debuttato nel 2022 ed è stato ideato come prequel della saga di Predator. La protagonista è Amber Midthunder nel ruolo di Naru, una giovane Comanche che deve affrontare proprio Predator.