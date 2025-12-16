Pretty Woman torna al cinema per San Valentino grazie a un grande classico di Natale

Nell'ambito della rassegna Back to Cult, dopo il successo di Mamma, ho perso l'aereo, farà ritorno nelle sale italiane un altro classico degli anni '90, una delle commedie romantiche per eccellenza

Dopo il grande successo ottenuto con Mamma, ho perso l'aereo, Nexo Digital rilancia la sua rassegna Back to Cult riproponendo nelle sale Pretty Woman, l'indimenticabile commedia romantica con protagonisti Richard Gere e Julia Roberts.

La pellicola sarà in programmazione il 9, 10, 11 e 14 febbraio 2026, in occasione di San Valentino. La celebre commedia romantica del 1990 diretta da Garry Marshall è considerata uno dei maggiori successi del genere, con oltre 463 milioni di dollari incassati a livello mondiale.

La storia d'amore tra Vivian ed Edward è diventata un classico intramontabile, capace di attraversare i decenni e di influenzare l'immaginario collettivo, come dimostra anche l'adattamento teatrale approdato a Broadway nel 2018. Le prevendite apriranno il 14 gennaio, mentre l'elenco delle sale sarà disponibile sul sito di Nexo Studios.

La rassegna proseguirà con Moulin Rouge!

In primavera la rassegna proseguirà con le celebrazioni dei 25 anni di Moulin Rouge, il film del 2001 diretto da Baz Luhrmann e interpretato da Nicole Kidman ed Ewan McGregor.

Presentato in concorso al Festival di Cannes, il film ha ridefinito il musical contemporaneo grazie a un linguaggio visivo e musicale innovativo, ambientato nella Parigi bohémien di fine Ottocento. L'opera ha segnato la rinascita del musical cinematografico, vincendo due premi Oscar per scenografia e costumi.

A chiudere la rassegna sarà un altro titolo che sarà presto annunciato. Con questa selezione, la seconda stagione di Back to Cult conferma la volontà di Nexo Studios di riportare in sala opere che hanno cambiato il modo di vedere, vivere e ricordare il cinema. Un'occasione unica per rivivere tre titoli entrati a pieno titolo nel patrimonio della cultura visiva internazionale.