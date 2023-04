Pretty Woman, stasera su Rai 1 torna il classico con Richard Gere e Julia Roberts: trama, cast e curiosità

Stasera 12 aprile su Rai 1 torna la commedia romantica per eccellenza, ovvero Pretty Woman. Il film è stato diretto dal regista Garry Marshall, la sceneggiatura è stata firmata da J.F. Lawton. Trama, curiosità e cast del lungometraggio.

Pretty Woman: Trama

Lo scherzo riuscito di Richard Gere

Sotto l'aspetto affascinante e l'indole da rubacuori, Edward Lewis nasconde uno squalo dell'alta finanza. La sua specialità è comprare aziende dissestate, risanarle e rivenderle a caro prezzo. Una sera, a Hollywood, conosce casualmente Vivian Ward, una prostituta. Lei ha bisogno di soldi e lui di una donna che lo accompagni per una settimana nei suoi pranzi di lavoro e incontri d'affari. È un rapporto puramente commerciale, ma il cuore di pietra di Edward comincia piano piano a sciogliersi.

Una scena cult di Pretty Woman

Curiosità

Pretty Woman è stato distribuito In Italia a partire dal 14 luglio 1990 grazie a Warner Bros. Sia John Travolta sia Sylvester Stallone erano stati presi in considerazione per interpretare il ruolo del protagonista maschile, Edward, in Pretty Woman.

Una scena di Pretty Woman

Nella scena di Pretty Woman, nella quale Vivian guarda il suo telefilm preferito sdraiata sul pavimento, il regista Garry Marshall ha fatto il solletico ai piedi a Julia Roberts per farla ridere di gusto. Il finale originale di Pretty Woman era diverso e drammatico

Pretty Woman: Interpreti e personaggi: