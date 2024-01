Pretty Woman, Julia Roberts: 'Il look del mio personaggio è nato per nascondere il mio sedere grosso'

Julia Roberts ha rivelato a British Vogue alcuni dettagli sorprendenti su uno dei suoi look più iconici in Pretty Woman.

La star di Pretty Woman, Julia Roberts, ha rivelato a British Vogue alcune curiosità sull'abbigliamento del suo personaggio nella classica commedia romantica del 1990. Parlando con l'intervistatrice, l'attrice ha ricordato come è nato il look del suo personaggio Vivian Ward prima dell'incontro l'Edward Lewis di Richard Gere.

Nel film Vivian era una prostituta e indossava spesso un abito blu e bianco che a volte era coperto da una giacca rossa legata in vita. Ebbene la giacca che contribuiva al look iconico della protagonista era in realtà un espediente messo in atto per nascondere un'insicurezza dell'attrice.

"Pensavo di avere un sedere grosso, ed è per questo che ho indossato quella giacca in quel modo nel film", ha ammesso la Roberts, 56 anni, che ha anche ricordato altri dettagli dell'abito divenuto uno dei più memorabili mai visti al cinema. "La cosa divertente di questo vestito è che credo che costasse circa 20 dollari. Era in bianco e nero e la costumista lo ha cambiato per renderlo un po' diverso", ha aggiunto Roberts.

La star di Mangia, prega, ama ha anche un ricordo distinto delle calzature. "Gli stivali erano davvero scomodi", ha detto a proposito degli stivali di pelle nera alti fino alla coscia e con un sottile tacco alto.

L'attrice ha anche ironizzato su alcuni accessori del vestito "Non so perché ho una zampa di gallina di plastica come accessorio", ha detto a un certo punto parlando delle collane a strati del suo personaggio.

L'iconico abito rosso

Tutto sommato la Roberts ha detto di avere solo bei ricordi del lavoro con la costumista di Pretty Woman, Marilyn Vance, che ha realizzato l'iconico abito rosso che Vivian indossa dopo la sua trasformazione e anche il vestito a pois bianchi e marroni della scena della partita di polo. "Ricordo che era molto attenta a come mi sentivo nei vestiti, perché non mi sento a mio agio nell'indossare cose così spoglie e lei era molto attenta e rispettosa di questo", ha ricordato l'attrice.

Sempre a proposito dell'iconico film, l'attrice ha recentemente dichiarato a CBS Mornings che non crede che la storia d'amore tra Vivian ed Edward abbia avuto un finale da favola. "Penso che sia morto serenamente nel sonno per un attacco di cuore, sorridendo. E ora lei gestisce la sua attività", ha scherzato l'attrice dell'ultimo film diretto da Sam Esmail, Il mondo dietro di te. Recentemente Richard Gere ha stroncato la possibilità di un remake o un reboot di Pretty Woman.